Madrid reclama al Gobierno 33 millones de euros por la atención hospitalaria a presos

Hasta 33 millones de euros. Esa es la cantidad que la Comunidad de Madrid asegura invertir en la atención a reclusos que tiene que ser atendidos en hospitales y que ahora la Consejería de Sanidad ha reclamado por carta. Así lo ha confirmado la consejera Fátima Matute esta mañana durante una visita al hospital Gregorio Marañón, donde ha presentado la campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincitial, que por primera vez se extiende a mayores de 60 años.

"Toda la atención de medicina penitenciaria que se da en los hospitales no se nos paga y nos deben este dinero", ha señalado Matute, quien también ha reclamado una revisión del fondo de garantía de compensación entre comunidades autónomas, "anclado desde hace más de 10 años", según ha afirmado. La atención sanitaria que se está proveyendo a pacientes que vienen de otras comunidades autónomas no se está revirtiendo a la Comunidad de Madrid.

La consejera ha detallado unas cifras que ha calificado de "bastante importantes". En concreto, ha señalado, durante 2024 la Comunidad de Madrid atendió a 37.000 pacientes con enfermedades graves y complejas en sus centros hospitalarios en servicios y unidades de referencia, que suman 110 en la región. A ello se añaden, ha proseguido, unas 360.000 atenciones de personas desplazadas de otras comunidades autónomas y 190.000 atenciones de pacientes que se encuentran en situación irregular.

El Gobierno, ha señalado Matute, "debería compensar a una comunidad autónoma que es solidaria y que, desde luego, dispone no solo sus recursos económicos, sino sus recursos de conocimiento para todo el mundo". Los 33 millones de euros en concepto de atención hospitalaria a los reclusos es solo una parte, "pero nos debe muchísimo más", ha insistido la consejera madrileña, que ha señalado que es una circunstancia común al resto de comunidades autónomas.

La responsable de la sanidad madrileña ha acusado al Ejecutivo central de recortar en "casi un 50%" el dinero destinado a Sanidad entre 2023 y 2024 en los Presupuestos Generales del Estado, de 3.225 millones de euros a 1.722 millones de euros. Por el contrario, ha estimado en 1.600 millones de euros la cantidad en que el Gobierno regional ha aumentado su gasto sanitario desde 2019. "Cuando oigo hablar de ensanchar la sanidad o de que la estamos desguazando, con estos datos tengo muy claro quién ensancha la sanidad, que es la Comunidad de Madrid, y quién la está encorsetando y reduciendo, que en este caso son el Gobierno y el Ministerio de Sanidad", ha enfatizado.