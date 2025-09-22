Madrid lanza un plan de consenso para impulsar la independencia industrial de la capital

El Ayuntamiento de Madrid, junto con los sindicatos UGT y CCOO, así como la patronal madrileña, CEIM, ha presentado el Plan de Industria 2025-2027, una estrategia consensuada entre las distintas partes implicadas destinada a modernizar y reforzar el tejido productivo de la capital, a través de tres ejes transversales - sostenibilidad, digitalización e innovación- y una hoja de ruta articulada en torno seis líneas de actuación y un total de 44 medidas.

El plan nace de la convicción de que "una ciudad como Madrid se tiene que construir entre todos", ha destacado durante la presentación el alcalde, José Luis Martínez Almeida, en la que se ha mostrado "orgulloso" del triunfo del diálogo social en pos de un futuro mejor para la capital. Un progreso que pasa por potenciar la industria como "fuente de riqueza" y "generadora de empleo"; así como de "diversificar la economía madrileña", excesivamente dependiente del sector servicios.

"Este acuerdo lo que tiene es un objetivo de colaboración conjunta entre todos que tiene", que el Ayuntamiento asume como "una obligación", ha destacado Almeida. Una vocación "integradora" y "transversal" que permitirá mejorar las condiciones para el ejercicio de la actividad industrial en Madrid, aunando a los distintos agentes implicados y facilitando la tramitación burocrática y administrativa.

Con estos objetivos en mente, el convenio, dotado con cerca de 200 millones de euros (196), incluye medidas para impulsar la transformación tecnológica de las pymes, atraer nuevas inversiones y potenciar la colaboración público-privada en proyectos estratégicos. También contempla un importante capítulo de formación y recualificación de los trabajadores, con especial atención a las competencias digitales y a los sectores emergentes vinculados a la transición energética y la economía circular. Asimismo, el Consistorio prevé actuaciones destinadas a favorecer la implantación de nuevas actividades productivas, mejorar las infraestructuras industriales y apoyar la internacionalización de las compañías madrileñas.

Presente en el acto de firma y presentación del plan, la Secretaria de Relaciones Institucionales y Política Sindical de UGT, Margarita Domínguez, ha celebrado también la voluntad de consenso entre las partes para alumbrar el plan, y apuntado la necesidad de "orientarnos a una economía del propósito", que responda a las necesidades de la sociedad, favorezca una ditribución "más equitativa" de la riqueda y nos conduzca hacia "modelos empresariales sostenibles a largo plazo".

Valorando asimismo la buena "disposición" de los implicados para llegar a acuerdos satisfactorios que permitan alcanzar "esa independencia que necesitamos para progresar y no depender de terceras partes o terceros países", la Secretaria de Política Sectorial y Medio Ambiente de CCOO de Madrid, Esperanza Hernández, ha añadido un matiz crítico. Como "regalitos" para los presentes, Hernández ha afirmado que el sindicato estará "muy pendiente" de que el plan "verdaderamente eche andar", más allá del papel que "todo lo soporta", y ha reprochado que les hubiera gustado que " tuviese "mucha más inversión" de la planteada.

Como vía para garantizar la ejecución y adecuación del plan, el acuerdo alcanzado entre Ayuntamiento, sindicatos y patronal incluye una comisión de seguimiento que celebrará varias reuniones al año para analizar cómo va la consecución de los objetivos del plan y si es necesario replantear las medidas.

Volviendo al presente, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha defendido que se trata del momento idóneo para poner en marcha este plan industrial - que responde a una demanda de la patronal de "articular una política específicamente dirigida al sector estratégico de la industria"-, dada la compleja tesitura geopolítica, que "requiere respuestas decididas y anticiparse a los tiempos", y el deber de aprovechar el "momento de éxito" de la economía madrileña.