Madrid descentralizará su actividad industrial por distritos para favorecer la especialización

Con un peso abrumador del sector servicios en la economía regional, la Comunidad de Madrid no quiere desatender la actividad industrial, particularmente en sectores de alta demanda tecnológica y de investigación. Conocida es la apuesta regional por la apertura de centros de procesamiento de datos, con 35 infraestructuras en funcionamiento y 11 en construcción o por el sector biofarmacéutico. La industria supone un 9,1% del Valor Agregado Bruto madrileño, y da empleo a 303.600 profesionales, lo que sitúa a la Comunidad, según el Gobierno regional, como la segunda de España, con el 10,2% del Valor Agregado Bruto industrial nacional.

De lo que se trata ahora es de ir un paso más allá. En el pasado Debate del Estado de la Región, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, anunció un nuevo Plan Industrial 2026-2030, que dará continuidad al vigente para 2020-2025. La nueva estrategia prestará especial atención a la digitalización, la proyección internacional, la atracción de inversiones, la simplificación administrativa y la promoción de sectores estratégicos, según adelantó Ayuso. Y entre las medidas que contempla está la creación de "distritos industriales" en distintos puntos de la región, enfocados en sectores concretos, para ganar competitividad.

"El objetivo es favorecer la especialización de aquellos sectores de alto potencial y con mayor capacidad tractora de inversión, empleos estables y altamente cualificados e innovación", explica Jaime Martínez, director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid. "Todo ello redunda en un crecimiento económico más robusto".

Desde el gobierno regional ya se han identificado dos de esos futuros distritos. El ya bautizado como Distrito Norte abarcará fundamentalmente los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos y se centrará en los sectores biofarmacéutico y aeroespacial. De carácter más amplio y menos definido, el Distrito Sur y Corredor del Henares agrupará logística, transporte, aeronáutica y defensa en Alcalá de Henares, Coslada, Getafe, Leganés, Móstoles, Pinto, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Valdemoro.

Tejido empresarial e inversión extranjera

En realidad, lo que hace en gran parte esa apuesta por la creación de polos industriales es consolidar y ampliar focos de actividad ya existentes. Lo que se hará, fundamentalmente, será firmar convenios de colaboración con los ayuntamientos y las asociaciones empresariales en cada distrito, para impulsar acciones de bonificación de impuestos locales o de apoyo a la internacionalización de las compañías. Además, se espera que la concentración favorezca la transferencia tecnológica entre diferentes organizaciones "para favorecer la innovación y el aprendizaje".

"En ambos distritos se dan dos condiciones principales", explica Martínez, "un tejido empresarial muy representativo y la entrada de flujos de inversión extranjera de sectores en los respectivos territorios que componen los dos distritos". La situación es clara, por ejemplo, en el caso del sector biofarmacéutico, con la presencia en Alcobendas de Net Pharma-Hub, que aglutina a 30 empresas y está considerado el mayor complejo empresarial farmacéutico de España. En total, la localidad acoge hasta 62 empresas del sector biotecnológico, 28 de ellas laboratorios farmacéuticos que suman el 14,87% de la facturación nacional.

El asentamiento de empresas como Airbus en Getafe, donde tiene su tercer mayor centro, tras los de Toulouse y Hamburgo, o Indra en Torrejón de Ardoz, municipio del Corredor del Henares en el que la compañía levantará en 2026 un centro de innovación tecnológica de más de 200.000 metros cuadrados para 3.000 empleados, también actuará como imán para fortalecer la apuesta en los sectores aeronáutico y de defensa del Distrito Sur.

La zona se encuentra también bien posicionada para proyectarse como nudo de transportes tras la creación en Coslada de la Agencia Logística de la Comunidad de Madrid. El gobierno regional pretende hacer de la Comunidad el mayor hub logístico del sur de Europa, una suerte de centro de mercancías entre el continente, América y el norte de África. El Puerto Seco de Coslada ya alcanza los 150.000 contenedores anuales por vía ferroviaria y el cercano Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas movió en 2024 767.000 toneladas de mercancías.

De momento, el Plan Industrial 2026-2030 contempla la creación de estos dos distritos, pero no se descartan más. "Conforme al desarrollo de los dos primeros distritos industriales y las lecciones aprendidas, identificaremos otros posibles nuevos distritos", asegura el director general de Economía e Industria madrileño, aunque no acota zonas ni sectores.