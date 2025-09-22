Leche gratis para los escolares de Madrid a partir de esta fecha: ¿quiénes se beneficiarán de la propuesta?

Madrid aprobó el pasado miércoles una inversión de un millón de euros para la distribución de leche entre 280.000 alumnos de unos 750 colegios e institutos durante el primer semestre de 2026. Por noveno año, el Gobierno regional participa en el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche de la Unión Europea, cuyo principal objetivo es mejorar la nutrición de los estudiantes.

Esta iniciativa la promueve, a su vez, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, y está previsto que se realicen diez suministros de leche entera o sin lactosa, atendiendo a las necesidades de cada niño. El reparto se ha planificado de manera que cada alumno reciba inicialmente una distribución semanal de tres envases individuales y reciclables de 200 mililitros de leche entera o de la misma cantidad sin lactosa, hasta un total de 10 suministros. Se estima que un 6% de los niños será destinatario de esta última variedad para evitar que se produzcan reacciones alérgicas.

Para contratar a las empresas que suministren la leche, se establecerán procedimientos abiertos con pluralidad de criterios para que se opte a su elección. Se tendrá en cuenta como condición especial el cuidado del medio ambiente con vehículos de bajas emisiones y la producción ecológica de los alimentos. Además, los embalajes que se utilicen deberán ser reciclables o biodegradables.

La importancia de la leche en la salud de los niños

Pese a que la ingesta de leche en niños sea objeto de debate entre algunas personas, lo cierto es que los estudios establecen que tiene más beneficios de desventajas. La Asociación Española de Pediatría avala que la leche es un alimento básico dentro una dieta variada y equilibrada, y se recomienda el consumo de 2-3 raciones diarias de leche y lácteos a partir de los 12 meses de edad. Contiene proteínas de alto valor biológico que contribuyen a un adecuado crecimiento y desarrollo y es la principal fuente dietética de calcio para unos huesos fuertes.

Además, frente al boom de las bebidas vegetales, advierten que el valor nutricional de la leche no puede ser sustituido por el de las bebidas de origen vegetal. Si esta produce síntomas gastrointestinales en niños, se recomienda el consumo de leches sin lactosa frente a las vegetales. Eso sí, cabe recalcar que la leche de vaca no debe introducirse en la alimentación del niño antes de los 12 meses. Por debajo de los 2 años, salvo indicación del pediatra, la leche debe ser entera.