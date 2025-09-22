El Gregorio Marañón se demolerá por fases: este es el plan para el complejo hospitalario

El hospital Gregorio Marañón se prepara para un lavado de cara completo. El centro sanitario se someterá próximamente a una reforma estructural completa que tiene como objetivo reorganizar por completo sus diferentes áreas. En la actualidad, el área de consultas externas o el servicio de urgencias, entre otros, se encuentran desperdigados por en diferentes edificios. El fin de estos trabajos es integrar todos los servicios en un solo lugar.

Los edificios más recientes, como es el caso del el Centro Oncológico, el Centro Quirúrgico, el pabellón administrativo, el edificio de Anatomía Patológica, el Hospital Materno Infantil y la iglesia, que serán los únicos que se salven de la fase de derribo, primera fase de un macroproyecto escalonado que durará varios años y que se saldará con un complejo totalmente remozado tras 55 años de uso.

Comienzo de la primera fase a inicios de 2026

La Consejería de Sanidad ha pronosticado la primera fase de demolición para inicios del año próximo. El edificio de sindicatos será el primero en desaparecer. Tras ello, se dará comienzo a los trabajos de construcción de la nueva farmacia y de Urgencias.

La clínica será el siguiente edificio en ser derruido, tras la reubicación del casi centenar de camas allí situadas y del banco de sangre que alberga. Después, se empezará a levantar el nuevo centro de administración, que estará localizado junto al pabellón administrativo; así como una nueva central de energía y muelle de carga que garanticen el suministro.

Dos grandes edificios vertebradores y un nuevo parking

La Unidad de Medicina y Cirugía Experimental y Psiquiatría también caerá. Tras estas labores de demolición se procederá a la construcción de los dos grandes nuevos bloques que conformarán el hospital. Estos trabajos de levantamiento durarán aproximadamente 40 meses, en un edificio que contendrá todas las áreas funcionales que actualmente se encuentran en el Instituto Provincial Médico-Quirúrgico.

Tras ello, se demolerá el Instituto Provincial Médico-Quirúrgico, donde ahora están las habitaciones de hospitalización. Allí se ubicará el segundo gran edificio del renovado hospital, destinado a especialidades. Por último, se demolerá el edificio de consultas externas, el pabellón docente y el de gobierno, y se construirá un nuevo parking en la zona este del complejo.

El nuevo Gregorio Marañón estará formado, en suma, por cuatro bloques de diez plantas con dos edificios principales, organizados en torno a un patio interior. El objetivo de las obras, que se efectuarán afectando lo mínimo posible a los servicios, es vertebrar un hospital mejor organizado y más accesible para la ciudadanía.