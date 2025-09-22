Así es uno de los gimnasios más lujosos de Madrid: un templo del deporte con 'coworking' y centro infantil

Madrid es territorio fitness. La ciudad cuenta con multitud de ofertas para practicar todo tipo de deportes, ya sean al aire libre o bajo cubierto, individuales o en grupo, de pago o gratuitos... Aprovechando esta tendencia, nació David Lloyd, una cadena de gimnasios de lujo que cuentan con la mejor preparación y más especializada para aquellos que se lo pueden permitir. No hay recintos deportivos que se puedan asemejar a lo que ofrece esta cadena. El David Lloyd de Boadilla del Monte, el más reciente de los cuatro que hay en la capital, marca un antes y un después en el concepto de complejo deportivo.

Inaugurado en marzo de este mismo año, cuenta con una superficie de 42.000 metros cuadrados, una inversión de 23 millones de euros y un espacio que ofrece todo tipo de comodidades para los clientes. Destacan sus instalaciones y máquinas de trabajo que cuentan con una alta tecnología aplicada al entrenamiento. Se encuentra ubicado en la urbanización de Las Lomas, sobre lo que un día fue el club de tenis Manolo Santana, obligado a echar el cierre debido a una mala situación económica.

Una ideología marcada

Los vecinos del municipio, tercero más rico de España en términos de renta media anual por habitante, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), reclamaban unas instalaciones acordes a la localidad que nos atañe. Por ello, la cadena británica, que ya cuenta con más de 760.000 socios repartidos por Europa, asumió la compra del recinto para poner en marcha su octavo establecimiento en España.

El spa cobra protagonismo como una de sus instalaciones más aclamadas. / David Lloyd.

Cuando cruzas alguna de sus puertas comprendes que no se trata de un gimnasio más. No hay elementos que te acerquen al ambiente habitual de este tipo de recintos. Se trata de un club social en el que se reúne clientela de lujo, exclusiva y de gran capacidad económica. Es por ello que sus cuatro sedes en Madrid estén ubicadas en entornos estratégicos que favorecen su ideología: La Finca, Aravaca, Serrano y, ahora, Boadilla del Monte.

El primero en abrir sus puertas fue el de Aravaca, tomando el testigo de un antiguo club de deportes de raqueta que se levantó sobre lo que hoy en día es el club deportivo. Incluso, conservó algunas de las pistas de tenis de hierba para el nuevo proyecto. El resultado convenció al público, los resultados superaron las expectativas y la cadena prosiguió en su plan de abrir nuevos centros en diferentes puntos de Madrid, copados de empresarios, políticos, artistas y gente importante del sector.

La filosofía de la entidad cuenta con dos principios que encajan con la sociedad madrileña actual: un plan en el que todos los miembros de la familia tienen cabida, al mismo tiempo que se trabaja en mejorar el estado físico y la salud de uno mismo.

Instalaciones de primer nivel

Cuentan con unos 90 empleados, que trabajan para ofrecer las mejores condiciones al cliente. Todos ellos cuentan con una formación académica, la Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), que les permite posicionarse como uno de los centros con mejor formación de la región. A ello se suman sus 12 pistas de pádel y ocho de tenis.

En el caso de las plataformas para correr, disponen de pantallas que permiten conectar el reloj deportivo de cada cliente para que registre las medidas durante el entrenamiento. También cuenta con una báscula que permite al individuo conocer en tiempo real el índice de masa corporal. Por otro lado, cuentan con pantallas que ofrecen la posibilidad de visionar plataformas de streaming como Disney+, Netflix, Prime Video...

El gimnasio cuenta con un espacio para los más pequeños. / David Lloyd.

La zona de duchas cuenta con un spa, jacuzzis, saunas adaptadas a diferentes estilos, bañeras de hielo y una piscina a 10 grados de temperatura, ideal para facilitar la circulación y la relajación muscular. Dispone de servicios un tanto más exclusivos como la terma de cristal, la sauna de sal del Himalaya o baños de vapor cítrico.

En este espacio, no puede faltar un bar en el que reunirse con amigos, que también permite el acceso a las piscinas exteriores, situadas junto a las pistas de ejercicios al aire libre. Por último, entre clase y clase el club cuenta con un centro infantil donde dejar a los más pequeños al cuidado de un profesional que hará más amena su espera. También dispone de una zona exclusiva de coworking para todas aquellas personas que teletrabajan y tienen reuniones de forma habitual.