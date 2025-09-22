Fuenlabrada crea un Observatorio del Bienestar Psicológico en su plan pionero de salud mental

El Ayuntamiento de Fuenlabrada se ha propuesto dar respuesta a los retos actuales de la sociedad en materia de salud mental. Para eso, ha aprobado en Junta Local de Gobierno su Plan Municipal de Promoción y Prevención de la Salud Mental, que busca mejorar "la calidad de vida de la ciudadanía mientras ataja los factores de riesgo" a través de acciones como la creación de un Observatorio del Bienestar Psicológico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avisado de que una de cada cuatro personas sufrirá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Ante esta realidad, el alcalde Javier Ayala ha subrayado que "es prioritario contar con políticas preventivas y comunitarias que ofrezcan soluciones a las necesidades de la ciudadanía, ya que la soledad, la discriminación o una mala situación económica son factores de riesgo demostrados".

El Plan Municipal pretende mejorar el bienestar psicológico a través de la prevención, fomentando una mayor calidad de vida mediante distintas vías. Entre ellas se encuentran la promoción de estilos de vida saludables, la atención temprana de situaciones de malestar emocional y psicológico, y la detección precoz en distintos ámbitos sociales. También buscan la eliminación de la estigmatización de los trastornos de salud mental o la articulación y coordinación de recursos existentes.

En total, el plan recoge casi 400 acciones concretas que involucran a prácticamente todas las concejalías municipales y las diferentes áreas del consistorio. Entre las iniciativas destacan la creación de un Observatorio del Bienestar Psicológico y un sistema de información de la conducta suicida.

Diagnóstico local

Para su elaboración, los expertos realizaron un diagnóstico exhaustivo a raíz de analizar la situación de la salud mental en Fuenlabrada. Así, estudiaron los factores de riesgo, los factores de protección social disponibles y los grupos vulnerables.

Basándose en este análisis, el plan diseña estrategias y actuaciones en todas las áreas con el objetivo de mejorar el bienestar psicológico de la población fuenlabreña y reducir la incidencia de los problemas de salud mental.

Para llevar a cabo esto, el Consistorio ha contado con la colaboración y participación de sus distintas áreas, entidades sociales y profesionales de la salud y la educación para garantizar un enfoque integral. También han establecido un sistema de seguimiento y evaluación que proporcionará información sobre el desarrollo del plan y servirá para el diseño de las iniciativas.