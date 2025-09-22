Evan Dando, líder de The Lemonheads: "Disfrutas más del rock and roll cuando te haces mayor, y eso puede ser horrible"

Habla mucho. Su discurso es jugoso. Deja alguna perla por el camino. Pero es tan disperso, en ocasiones desconcertantemente inconexo, como lo suelen ser sus directos. Salta de un tema a otro. Pierde el hilo y lo retoma para dar una puntada que te descoloca. Hay que quererle así. Tras superar años de una adicción a la heroína que nunca ocultó, Evan Dando (Boston, 1967) se centra y vuelve a publicar un disco al frente de The Lemonheads, la enseña que lo encumbró como uno de los mejores escritores de canciones del rock alternativo norteamericano de la primera mitad de los noventa, con discos tan exultantes e inolvidables como Lovey (1990), It’s a Shame About Ray (1992) o Come On Feel The Lemonheads (1993).

Atiende la llamada por Zoom desde São Paulo (Brasil), donde reside desde hace un par de años en compañía de su mujer, la cineasta Antonia Teixeira, con quien se casó a finales de 2024. El nuevo disco se llama Love Chant (2025), se publica el 24 de octubre, y lo presenta por aquí el 22 de septiembre en Granada (Lemon Rock), el 23 en Madrid (Wagon), el 25 en Coruña (Playa Club), el 26 en Barcelona (Apolo 2) y el 27 en Valencia (Visor Fest).

P. La primera pregunta es obvia: ¿por qué un disco nuevo de los Lemonheads tras casi veinte años sin canciones originales? ¿Sentía que no había reunido una colección de composiciones suficientemente sólida hasta ahora?

R. Es muy sencillo: por fin ahora estaba preparado, ¿sabes? De hecho, tengo dos discos ya listos. Mis mejores álbumes, excepto It’s a Shame About Ray (1992), fueron grabados con mucho tiempo y mucho material antes de entrar al estudio. Para Baby, I’m Bored (2003) tenía el doble de canciones de las que luego se incluyeron. Después de dejar la heroína, como un año y medio después, empecé a conectar de nuevo con mi corazón de forma honesta. Toda aquella mierda se interpuso en el camino. Tampoco voy a decir que fuera horrible y que lo lamente, supongo que tuvo sus cosas buenas. O que fue importante, de algún modo. Experimenté las dos caras de la moneda. Me considero una persona afortunada, de cualquier modo. Siempre he seguido mi instinto. Y he estado mucho tiempo desconectado, como un zombi: supongo que está en mi naturaleza. Ahora estoy de vuelta y es divertido. De hecho, disfrutas más del rock and roll cuando te haces mayor, y eso puede ser horrible [risas]. Es lo que ocurre cuando los jóvenes desperdician su propia juventud [risas].

Una imagen promocional de The Lemonheads. / Gareth Jones

P. Ha estado tocando muchas canciones de It’s a Shame About Ray (1992) y Come On Feel The Lemonheads (1993), justo cuando rebasaban sus treinta años. ¿Será así en España?

R. Sin duda. El que mejor funcionó de toda mi carrera en España fue Come On Feel The Lemonheads (1993). Siempre tocamos canciones de esos dos discos. No somos como esas bandas arty, al estilo de Wire, que son el mejor grupo de la historia, por cierto, pero nosotros no podemos marcarnos ese rollo. Sabemos que estamos aquí para darle a la gente lo que quiere. De otro modo, estaríamos jodidos. El público te puede matar en un abrir y cerrar de ojos. Me gusta tanto la música que me encanta seguir tocando las mismas canciones. Tocamos lo que la gente quiere oír, y es bueno tenerlo claro. Creo.

P. La primera vez que un servidor pudo verle fue en el festival de Reading en 1994. No sé cómo lo recuerda.

R. Oh, estuvo muy bien. Lou Barlow (Sebadoh) se volvió loco aquel día. Y Courtney Love le dio algo a los tipos de seguridad, creo que era éxtasis, que los dejó groguis [risas]. Fue muy loco.

P. En este disco, Love Chant (2025), colaboran J. Mascis (Dinosaur Jr), Juliana Hatfield y Tom Morgan, tres viejos amigos. Mejor confiar en su círculo de confianza que probar con gente más joven. ¿no?

R. Muy viejos amigos, sí. Conocí a J en 1987, a Juliana en 1986 y a Tom en 1991. Llamé a Mascis para que tocara en Deep End y le da mucha vida a la canción. Su música tiene una cualidad sobrenatural que impregna todo lo que toca, como si viniera del espacio exterior. Aunque ese espacio exterior también habita en la tierra: a veces viajo a Utah [muestra una sonrisa maliciosa]. Le saca un gran sonido a su guitarra. Me gusta contar con amigos y colaborar con ellos.

P. Hace poco entrevisté a Bill Janovitz (Buffalo Tom) y me decía que no había un común denominador, en cuanto a sonido, entre todos los grupos que formaban la escena de Boston de finales de los ochenta y primeros noventa: ustedes, Pixies, Throwing Muses, Buffalo Tom, Dinosaur Jr o Breeders. ¿Opina igual?

R. Bueno, es verdad que en un principio nosotros no intentábamos reproducir aquel rasgueo de guitarra, un poco soul beat, tan propio de bandas como Buffalo Tom, porque no queríamos parecernos demasiado a ellos. Hasta que llegaron Nirvana y lo hicieron gigante. Quizá en Norteamérica, a diferencia de lo que pasaba en Reino Unido, el punto en común era que todos nos ayudábamos, todos intentábamos que nuestros colegas tuvieran éxito. En Inglaterra se lo tomaban más en serio: se supone que tenías que joder a los otros. Hay algunas diferencias culturales muy curiosas a ambos lados del océano. Aquí en Brasil, donde vivo, es como un universo aparte a nivel musical… perdona, ¿cuál era la pregunta?

P. Sí, la pregunta era si las bandas de la zona de Boston sentían que tenían algo en común.

R. Ah, sí. En cierto modo. En Alemania teníamos mucho éxito. Los alemanes siempre son los primeros en descubrir y reivindicar cosas que valen la pena, desde Beethoven a los Beatles. Siempre son los primeros. Es raro. Y esta vez volverá a ser así, creo. Aunque han sido el chivo expiatorio durante mucho tiempo. Igual deberían gobernar el mundo, y esto que digo no tiene nada que ver con el Tercer Reich [risas]. A ellos les encanta nuestra música de guitarras y todo aquel material que llegaba desde Seattle. Hemos tocado ante dos mil personas, con Mudhoney, en Alemania, y luego en EE.UU. lo hacíamos delante de trescientas. Ya ves.

P. ¿Cree que The Lemonheads deberían haber llegado comercialmente más lejos?

R. No, no, siempre estuve muy cómodo con cómo nos fueron las cosas. Siempre puedes conjeturar. Y hay mucha gente que invierte su tiempo en una especie de auto odio e incluso de auto saboteo. Yo nunca me sentí en esa competición. Para mí era suficiente. Me sentía lleno. Hacía mis conciertos, había gente que compraba mis discos. Con la gente que se hace muy popular siempre suelen pasar cosas: su música se vuelve horrorosa, o se mueren. Yo estoy cómodo arrastrándome a mi ritmo. Mejorando poco a poco. Y creo que esta vez he vuelto a mejorar. Me esfuerzo al máximo, aunque a veces me puede llevar mucho tiempo completar un disco. Porque tienes que estar relajado. Encontrar tu sitio. Aquí toco la batería todos los días. Y me viene muy bien. Y también pinto. Siempre estoy haciendo algo.

P. Siempre he encontrado contradictorio que, con la cantidad de excelentes canciones que llevan su firma, la más conocida sea precisamente una versión: la de 'Mrs. Robinson', de Simon & Garfunkel.

R. Bueno, a veces ocurre que una versión supone el punto de inflexión para que una banda se haga popular. Les pasó a Red Hot Chili Peppers con Higher Ground (Stevie Wonder). Siempre nos gustó hacer versiones, como Luka (Suzanne Vega). Me gusta cantar cualquier cosa. No me importa. Ocurre mucho. También los Beatles hacían versiones al principio de su carrera. Tampoco me suelen gustar las canciones que se hacen muy populares: me ocurre con la que has mencionado. Aunque Martin Scorsese la incluyó en una película (El lobo de Wall Street, 2013) y eso me vino muy bien. Me gusta Paul Simon, ojo. Es un gran músico. Aunque sea un capullo, que lo es. Pero la canción es muy buena.

P. Las versiones de los Lemonheads siempre imprimían una personalidad distinta a los originales: mencionaba 'Luka', que es un buen ejemplo, pero también se podría decir eso de 'Different Drum' de Mike Nesmith. Y de otras.

R. Esa fue buena. Mira, a los alemanes no les gustó mucho: quizá era demasiado suavecita. Recuerdo que en 1989 hice un viaje con mi novia de entonces a una población alemana en la que conocí a Alec Empire, de Atari Teenage Riot, justo en la época en que me adentré en la música de Television Personalities, fue una época muy divertida… No sé por que te estoy contando esto, creo que por lo que decía sobre Alemania [risas]. Bueno, estoy contento de estar viviendo en Brasil ahora, me siento más creativo.

P. ¿Qué tipo de música escucha por simple placer?

R. Siempre vuelvo a The Stooges, The Velvet Underground, Townes Van Zandt. Escucho mucho a The Byrds. A veces a Steely Dan. Todavía descubro cosas. Mucha música brasileña. Hay tanto… nunca vas a llegar a escucharlo todo. Aún me gustan Teenage Fanclub. El pop de los sesenta. Grant Hart y su forma de tocar la batería. Los Beatles. Neil Young. James Brown. Parliament, Funkadelic. Eminem. Mac Miller en los últimos dos años, que hizo un disco con Jon Brion antes de morir.

P. Ha escrito recientemente un libro autobiográfico, 'Rumours of my Demise: A Memoir' (2025). ¿Tendrá traducción al castellano?

R. Ah, preferiría leerlo en español que en inglés. Me gusta leer en español. Sé algo. Es una buena idea. Lo voy a hacer. Sé hablar en español. ¡Por supuesto! [N. del R.: esto último lo dice en español]. Pero aquí es complicado: no es buena idea mezclarlo con el portugués, están demasiado cerca las dos lenguas y se confunde mucho todo. Aún no sé hablar portugués. Es un idioma precioso, pero suena como una trompa.

P. No sé si sabe que en español su nombre, Evan Dando, suena exactamente igual que…

R. ¡Iba andando! [N. del R.: esto último lo dice en inglés: “He was walking!”] De hecho, tengo una cinta de casete que alguien me regaló en la que pone 'Iba andando', con cosas de jazz y algunos otros estilos. Lo peor de esto es que, además, mi cumpleaños es el cuatro de marzo: March Fourth, ¿lo pillas? [N. del R.: hace el gesto de ir caminando con decisión, como en el deporte de la marcha: “March Forth”, sin la “u”, significa eso]. “Iba andando” y “Moverse hacia adelante” [risas].

P. Bueno, en cualquier caso, lo de “Iba andando” es una broma tonta muy habitual por aquí, sin mayor importancia.

R. Te pueden matar por menos de eso.

P. ¡Seguro! ¿Cómo se siente tocando en España?

R. España, Brasil, Escocia, Cleveland… son algunos de mis lugares favoritos para girar. Se nota que ahí os gusta el rock and roll. Como aquí.

P. El 'power pop' también tiene aquí una buena y fiel parroquia.

R. Sí. The DB’s, The Sonics, el material más pop… algunos amigos me dicen que España es el mejor lugar que conocen para tocar.