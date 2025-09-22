Esta es la estación de bicimad más usada de Madrid, según el Ayuntamiento

El servicio de bicimad es todo un éxito en Madrid. Pese a que la orografía de la capital no es la más adecuada para el uso de la bicicleta, con numerosas lomas y cuestas que multiplican los esfuerzos de los usuarios, lo cierto es que los madrileños adoptaron con alegría en 2014 esta opción de transporte sostenible. Si bien puede resultar algo agobiante su uso en algunas zonas con tráfico denso, completar tramos como Madrid Río resulta de lo más gratificante.

Actualmente, bicimad cuenta con 204.337 usuarios. En 2025, además, sus bicicletas acumulan hasta 9.350.222 usos, con un tiempo medio de 18,91 minutos. El tiempo medio de viaje ha venido creciendo a lo largo del año 2025 y, en los meses de julio y agosto, se computan los valores máximos: 16,66 minutos de media en julio y 17,14 en agosto.

Los problemas con el Metro de Madrid derivados del cierre del arco oeste de la línea 6 han provocado que muchos viajeros recurran a esta vía para acudir al trabajo de forma más ágil, incrementando el número de viajes mensuales en septiembre.

La estación de bicimad más utilizada

La estación de bicimad más utilizada este verano, según el Ayuntamiento de Madrid, ha sido la número 39, ubicada en la plaza de la Cebada (Centro), que acapara el 0,79% de los usos y cuya presencia es habitual en el podio de las estaciones con mayor número de desanclajes, seguida por la de la estación del Metro de Lago y la de la calle Antonio López en Usera.

La medalla de plata es para la 320, la de Metro Lago, que alcanza el 0,74% de los desanclajes, en Moncloa-Aravaca, y la tercera estación con mayor porcentaje de desanclajes ha sido la 222, Eugenio Caxes-Antonio López, en Usera, con el 0,73. Le siguen la estación 161 (Príncipe Pío A), también en Moncloa-Aravaca, con el 0,71 % de usos y en quinto lugar se sitúa la estación 53 (plaza de Lavapiés) que ha concentrado el 0,59% de los desanclajes.

Sin embargo, la más utilizada del año hasta el momento está siendo la de Metro de Lago, que acumula hasta 478 desanclajes diarios, superando los 442 de la estación de la plaza de la Cebada.

Este es el perfil medio del usuario

El Consistorio también ha destacado que, en el 55,26% de los casos, el usuario de bicimad es de sexo masculino. Son mayoritarios los usuarios de entre 20 y 29 años (44,37%), seguidos de los que tienen entre 30 y 39 años (24,9).