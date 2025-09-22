Díaz Ayuso entrega la Medalla Internacional de las Artes y los Premios de Cultura 2025

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside la entrega de la Medalla Internacional de las Artes y los Premios de Cultura 2025 del Gobierno regional.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó recientemente la concesión de sus XXIII Premios de Cultura a personalidades, creadores e instituciones cuya trayectorias y obras han sido referentes y especialmente relevantes para la realidad sociocultural y las artes de la región. Los 15 reconocimientos honoríficos se entregan en un acto en el Teatro Audiotorio de San Lorenzo de El Escorial por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así, el escritor y periodista madrileño Alfonso Ussía ha sido reconocido en el ámbito de Literatura. Con más de 40 libros publicados como Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra o la serie Memorias del marqués de Sotoancho, destacan también sus múltiples artículos y columnas periodísticas elaboradas con fina ironía y humor inteligente.

El Gobierno regional distingue también, en Tauromaquia, la labor de Andrés Amorós por su defensa continua y documentada de esta expresión de la cultura española, así como su extenso conocimiento de las raíces de la Fiesta, que este intelectual ha volcado en la colección Piel de toro y en diversas obras.

El galardón de Danza ha ido a parar a Belén López, destacada bailaora universal que ha llevado el flamenco por medio mundo reivindicando el carácter mestizo de este arte. Ha sabido unir su enorme talento y facultades técnicas con los mejores artistas de este género, del latín jazz y el rock and roll.

Los sonidos del Dúo Dinámico y Enrique García Asensio

El Dúo Dinámico ha sido condecorado en la categoría de Música Popular. Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, fallecido el pasado 26 de agosto, se unieron en 1958 en una exitosa carrera que ha dejado himnos intergeneracionales como Quisiera ser, Resistiré o Quince años tiene mi amor. Fueron creadores de temas como Soy un truhán, soy un señor y el La la la ganador de Eurovisión con Massiel.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / COMUNIDAD DE MADRID / Europa Press

La trayectoria del músico y director de orquesta Enrique García Asensio ha sido agraciada con el Premio de Cultura en Música Clásica. Figura de referencia que articula tradición y pedagogía, garantiza la continuidad de la excelencia sinfónica madrileña. Posee una extensa discografía, ha impartido cursos de Dirección de Orquesta en diversos países y ha sido nombrado Director Honorario de agrupaciones musicales de gran prestigio.

El madrileño Salvador Amaya, premio de Artes Plásticas, emplea sus trabajo para recuperar a personajes olvidados de la Historia y su obra dialoga con el concepto de ciudad y fortalece la identidad compartida. Por su parte, el majariego Álvaro Herrero, premio de Fotografía, fue nombrado Fotógrafo Subacuático del año 2025 por una imagen de una madre ballena jorobada y su cría captadas en la Polinesia Francesa. Destaca su unión de técnica, belleza y mensaje a través del objetivo.