SUCESOS
Detenidos en Fuenlabrada cuatro hombres por secuestrar y golpear a un empresario para cobrarle una deuda
Los agresores encerraron a la víctima en unas oficinas y le golpearon repetidamente con diversos objetos, incluyendo un cenicero
La Policía Nacional ha detenido en Fuenlabrada a cuatro hombres acusados de retener, amenazar y agredir brutalmente a otro con el objetivo de obligarle a saldar una deuda de 300.000 euros.
La víctima, que había acudido a una cita para tratar de cancelar parte de lo que debía por la compra de maquinaria, terminó encerrada en las oficinas de un local comercial, donde fue golpeada en repetidas ocasiones con objetos contundentes, entre ellos un cenicero.
Según la investigación, los agresores aprovecharon que el hombre perdió el conocimiento para robarle más de 1.100 euros en efectivo y su teléfono móvil.
A pesar de las lesiones sufridas, la víctima logró huir del establecimiento y caminar varios metros herido por la vía pública hasta encontrarse con personal de seguridad privada, que alertó de inmediato a la Policía y a los servicios de emergencia.
Los hechos ocurrieron a principios de agosto y dieron pie a una investigación que permitió identificar y localizar a los sospechosos. Finalmente, los cuatro fueron arrestados entre los días 21 y 27 de ese mes como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal, robo con violencia e intimidación y lesiones, y puestos a disposición judicial.
