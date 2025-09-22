Damiano David pone Madrid a temblar: poca carne y mucho amor tras el reventón de Måneskin

Damiano David ha cambiado. Si esperaba ver a un rockero incendiando Madrid anoche, tuvo que llevarse un gran chasco. Ya no es el chico malote que, lengüita fuera, de cuero, reventaba escenarios al frente de Måneskin. Se ha tranquilizado y, claro, en los derroteros del pop, la fiera se ha deconstruido. Sigue cantando al desamor y la libertad a voces, pero sin tanta parafernalia. Ahora, introspectivo y emocional, está intentando recomponer su corazón con buenas canciones. Le da igual el resultado, solo quiere llorarse. Quizá, así, limpio, pueda domar el nervio que le catapultó en Eurovisión junto a Victoria, Ethan y Thomas. Este lunes, quedó patente: lo que hizo en el Movistar Arena fue el mayor ejercicio de sinceridad que pudo haberse regalado. Suspiros no faltaron.

Le bastó arrancar con Born With A Broken Heart para poner las cartas sobre la mesa: en este nuevo paisaje sonoro, con ecos a Harry Styles, bien aesthetic, lo sentimental se ha impuesto a lo carnal. El fuego de antaño ha tocado tierra ante 15.000 almas. Y te ha hecho temblar. Mientras diseccionaba Funny Little Fears, su debut en solitario, flanqueado por siete músicos, pudo comprobarse: hoy, ojo, Damiano desea abrazarte, escucharte, templarte. Chocante, pero hipnótico.

Damiano David ha arrancado el concierto con 'Born With A Broken Heart'. / RICARDO RUBIO

Costó desvincularle de quien fue y ya no. Suya era la historia de cuatro amigos que tocaban en las calles de Roma y que, en cuestión de tres años, Micrófono de Cristal mediante, se mudaron a Los Ángeles para codearse con Max Martin, Iggy Pop y Tom Morello. Una locura que cuajó en forma y no en fondo. Muy lindos. Súper glam. Y en italiano. Pero ineficaces. Por ello, precisamente, aunque desconcierte, la nueva faceta que encarna Damiano le ha dado autenticidad. Desde que escogió esta senda en 2024, no ha dejado de sumar adeptos. De hecho, este concierto estaba previsto inicialmente en La Riviera, pero tuvo que cambiar de recinto ante la enorme demanda. En Barcelona, sucedió lo mismo.

Damiano David versionó a Guitarricadelafuente e Íñigo Quintero. / RICARDO RUBIO

“Esta noche voy a intentar hablar sólo en español. Es el turno de algo suavecito, más despacito”, dijo en tonito tan característico de él. Busca abrirse, exponer sus vulnerabilidades. Las aristas de un rockero son infinitas, aunque parezca lo contrario. Y Damiano, entre lo intrépido y lo comercial, se ha propuesto sacarles lustre. Como prueba: la envolvente Mysterious Girl y la chispeante Talk To Me. Se atrevió a versionar a Guitarricadelafuente e Íñigo Quintero, un acierto.

Tierno, pero infalible

Mostrarse así le ha acercado a un público bastante más amplio, con un alto porcentaje de adolescentes que acaban de sumarse al proyecto. Su lado tierno está surtiendo efecto. Un salto que ha despertado críticas entre los más puristas: no se ha vendido al mercado, hoy tiene la seguridad para hacer lo que considere. De un lado para otro, se dirigió a una masa en efervescencia. Lo paladeó todo, desde el principio. Incluso los temas que acaba de publicar con la reedición de su primer álbum. Una simbiosis que, si bien testada en el Mad Cool del año pasado, aún en la banda, anoche dio un paso más adelante. Damiano se hizo grande, galáctico. Siempre con sus canciones por delante.

La última vez que Damiano David visitó Madrid fue en el Mad Cool de 2024. / RICARDO RUBIO

“En los últimos 10 años todo fue muy veloz y algo se rompió. Me mudé a América y escribí estas canciones. He aprendido a disfrutar la vida con mi idea de perfección”, gritó invocando a una multitud que no dejó de gritar su nombre durante toda la velada. No tocó ningún tema de Måneskin, algo lógico teniendo en cuenta su deriva artística. Tampoco se echaron en falta, al menos ahora. Tal vez, quién sabe, en el futuro los recupere en un arrebato. Lo que está cristalino es que será bajo esta nueva forma de apreciar la vida.