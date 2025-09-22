Concluye la Madrid Fashion Week con un cambio de rumbo en su trayectoria: "Debe ser el reflejo vivo de la realidad del sector"

Pedro del Hierro, Carolina Herrera, Adolfo Domínguez o Palomo Spain han sido algunos de los desfiles más mediáticos de esta última edición, que ha utilizado -entre otros- la Plaza Mayor madrileña o la emblemática Galería de Cristal del Palacio de Cibeles como escenarios. Con cerca de 40 pasarelas, diseñadores nacionales e internacionales han puesto en valor la moda española un año más. La cita, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ha celebrado este año sus cuatro décadas de historia conjugando diferentes escenarios urbanos como el pabellón de IFEMA en el que se ha llevado a cabo anteriormente. “Ha marcado el inicio de una nueva etapa”, asegura el director de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Asier Labarga, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

“Hemos empezado a trabajar con la estrategia basada en cuatro ejes: talento, industria, internacionalización y artesanía. A partir de ahora, guiarán todas nuestras acciones”, añade. El objetivo, dice, era poner en marcha actividades vinculadas a estos cuatro puntos de partida. Y eso han hecho: “En talento, ofrecimos a los diseñadores nuevos formatos, con mayor libertad y posibilidades de expresarse. En industria, las Business Talks fueron un éxito y contamos con nombres que nos dejaron conclusiones muy valiosas”.

Los diseñadores Álex Miralles y Nacho Aguayo durante el desfile de Pedro del Hierro. / Jesús Hellá­n

En cuanto a las otras dos operaciones, la internacionalización se tradujo en la figura del diseñador invitado, en este caso la colombiana Silvia Tcherassi, que aportó “proyección exterior a la pasarela”. Y, por último, la artesanía. “Inauguramos un área específica con marcas y creadores de referencia mundial, que reforzaron la identidad de la moda española. Todos los objetivos se han cumplido con creces”, añade Labarga. Como director, reconoce que cada vez es más difícil generar un impacto en el espectador, quien ya no se conforma con cualquier cosa: “La innovación surge de analizar el momento en el que estamos y dar respuesta a lo que demanda el público, la prensa y los propios diseñadores. La semana de la moda debe ser un reflejo vivo de la realidad del sector y eso nos obliga a evolucionar constantemente”.

El futuro de la moda

Cada edición es diferente y tiene su propia personalidad. Sin embargo, todas ellas comparten una línea argumental, estrechamente vinculada a esos cuatro ejes estratégicos. “De esta manera conseguimos que, dentro de la diversidad creativa, exista un relato coherente que dé solidez al conjunto de la pasarela y su ecosistema”, suma. Por primera vez sin el patrocinio de Allianz, la apuesta por el talento emergente ha tomado un mayor protagonismo.

Su presencia en la pasarela continúa siendo esencial para el desarrollo del evento y, este año, el burgalés Guillermo Décimo, se ha alzado con el premio Mercedes-Benz Fashion Talent al Mejor Diseñador Emergente por In Tempo. “Representan la cantera y el futuro de la moda española y MBFWMadrid continúa apoyándolos con fuerza. En la próxima edición, que además será nuestro 20 aniversario, reforzaremos todavía más esas acciones, ya que nuestra plataforma ha sido clave a la hora de dar visibilidad a grandes nombres que son hoy referentes”, sostiene.

El diseñador Guillermo Décimo gana el premio Madrid Mercedes Benz Fashion Talent este domingo durante la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. / Borja Sanchez-Trillo

SLV FRR, Antonio Del Canto, Dimoni Studio, Antonio Acuario, Asier Quintana, Skinsfromtheinsideofmymouth, Studio Cumbre y Emeerre fueron los otros ocho diseñadores que mostraron sus colecciones en la pasarela EGO: “Guillermo presentó una propuesta muy sólida en la que reivindica la alta costura como una obra atemporal donde cada puntada es una nota y el tiempo se convierte en el hilo conductor de piezas únicas. Ocurre lo mismo con Baro Lucas, ganador del premio L’Oréal París a la Mejor Colección por Tempus Fugit, con una propuesta que equilibra nostalgia, libertad estética y una ejecución impecable que refleja de manera muy clara su visión personal de la moda. Ambos supieron emocionar y transmitir un discurso sólido y coherente”.

Balance positivo

Sorprendido por la implicación de todos los diseñadores, Asier Labarga hace un balance positivo de la jornada, que parece ser el comienzo de una nueva etapa y con una hoja de ruta “clara” que continuará desarrollándose en las próximas ediciones. Asimismo, Mayka Sánchez, directora de Woman Madame Figaro, señala que el esfuerzo de la organización por incluir varias novedades se tradujo con éxito: “Acogieron más shows fuera del espacio habitual, el pabellón 14 de IFEMA. Pudimos ver las propuestas de Simorra o Pedro del Hierro en la sede del Ayuntamiento; el trabajo de Alejandro Palomo en el recién renovado Hotel Palace; o el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid como escenario para la colección de Pilar Dalbat”.

Según explica, esto permite amplificar el mensaje de la moda celebrando al mismo tiempo a la ciudad que acoge el evento. Madrid, en este caso. “La mezcla de marcas veteranas con jóvenes diseñadores también ha sido muy equilibrada e interesante. Destaca también ese esfuerzo por globalizar la pasarela con detalles como dar el pistoletazo de salida con una marca invitada; o con el casting de modelos, entre las que desfilaron españolas consagradas como Nieves Álvarez o Esther Cañadas o modelos internacionales de renombre como la checa Karolina Kurkova o la estadounidense Hilary Rhoda”, concluye.