La Comunidad de Madrid lidera las muertes por calor en España, con más de mil fallecimientos en 2024

España registró la segunda cifra más alta de muertes por calor en Europa de 2024. Hasta 6.743 personas perdieron la vida por las temperaturas extremas el año pasado, con Madrid a la cabeza. Según las cifras de un estudio, liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), la provincia madrileña fue la más afectada por las muertes estivales, con 1.086 fallecimientos, 158 por millón de habitantes.

Por el contrario, en 2023 y 2022 la provincia que acumuló más muertes atribuidas al calor fue Barcelona (1.078 y 1.780, respectivamente), por delante de Madrid (1.031 y 1.642). En total, en España fallecieron 8.335 personas por las altas temperaturas en 2023 y otras 12.135 en el año anterior.

Para llegar a estas cifras, el equipo de este estudio liderado por ISGlobal, centro impulsado por la Fundación 'la Caixa', utilizó observaciones de temperatura diarias por regiones y registros de mortalidad relativos al periodo 2015-2019 para ajustar modelos epidemiológicos. Una vez ajustados, se combinaron con observaciones y predicciones de temperatura diarios y con series semanales de mortalidad de los años 2022 a 2024. De esta forma, pudieron calcular la mortalidad relacionada con el calor en estos tres veranos recientes.

2024, un año de récords

Así, han estimado que en toda Europa se produjeron hasta 62.775 fallecimientos relacionados con el calor entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2024, un año que batió varios récords de temperatura.

"Fue el más caluroso jamás registrado y su verano fue también el más cálido hasta la fecha", exponen los autores. Estas cifras de mortalidad son un 23,6% más elevadas que las aproximadamente 50.800 estimadas para el verano de 2023 y un 8,1% inferiores a las cerca de 67.900 estimadas para el periodo estival de 2022.

El número total de muertes por calor en Europa en esos tres veranos asciende a 181.000, según se expone en este trabajo publicado en la revista Nature Medicine.

Italia y España registran el mayor número de muertes

El estudio se centró en 654 regiones de 32 países europeos. Italia resultó ser el país con un mayor número de muertes asociadas al calor, con algo más de 19.000 muertes estimadas en el verano de 2024. En los veranos precedentes de 2023 y 2022, este país también contó con la mayor mortalidad relacionada con las altas temperaturas, con casi 13.800 y cerca de 18.800 muertes estimadas, respectivamente.

España ocupa el segundo lugar en cuanto a mortalidad estimada en el verano de 2024 (6.743) seguida de Alemania (cerca de 6.300), Grecia (cerca de 6.000) y Rumanía (más de 4.900).

En el caso de España, exponen que las muertes estimadas en 2024 fueron aproximadamente la mitad que en 2022, debido a que las temperaturas fueron más bajas que en los dos veranos anteriores.

Más mortalidad en Grecia y Bulgaria

En cuanto a la incidencia de mortalidad, los países con una mayor tasa de muertes relacionadas con el calor para el mismo periodo fueron Grecia (574 muertes estimadas por millón de personas), Bulgaria (530 muertes por millón) y Serbia (379 muertes por millón).

Estas tasas son bastante más elevadas que las estimadas para los dos veranos de 2023 y 2022. La más elevada en ese periodo de tiempo fue en Grecia, con 373 muertes por millón en 2023.