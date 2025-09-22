Cachopo relleno de fabada: este restaurante asturiano triunfa en Madrid pero genera polémica en el norte del país

El cachopo es el plato asturiano por excelencia. Una visita a esta región del norte no es completa sin degustar esta carne empanada y frita, rellena de queso y jamón serrano y acompañada de una buena guarnición de pimientos, patatas o champiñones. Las primeras referencias sobre esta tradicional receta se remontan a principios del siglo XVIII, aunque su origen es algo incierto.

Una de las más extendidas es que el plato nació de la necesidad de los pastores asturianos de llevar un plato contundente al campo para sobrellevar sus largas jornadas de trabajo con el ganado. La receta llegó a las cartas de los restaurantes a mediados de siglo XX, extendiéndose con el paso de las décadas a otros territorios del país y convirtiéndose en la mayor representación de la cocina asturiana más allá de las fronteras de esta comunidad autónoma.

Ahora, en pleno 2025 y en Madrid, un establecimiento especializado en este tipo de comida triunfa entre el público madrileño. Sin embargo, una particular opción incluida en su carta causa polémica entre los asturianos más acérrimos a su tierra y su cultura. Y es que, para cambiar la receta original del cachopo, hay que llevar mucho cuidado. Un paso en falso podría considerarse un insulto a esta gastronomía tan especial.

Restaurente Urumea y su cachopo relleno de fabada

Situado en el número 7 de la calle Cochabamba, en las inmediaciones del Santiago Bernabéu, el restaurante Urumea ofrece a sus comensales un plato muy especial y atrevido: cachopo relleno de fabada. Tito Gómez, alma del local, ha incorporado esta receta atípica a su carta, generando gran polémica en redes sociales.

Imagen del cachopo relleno de fabada de Urumea. / Restaurante Urumea

Relleno de este otro manjar asturiano y bañado también en salsa de fabada, Urumea ha tratado de unir las dos grandes recetas asturianas en una sola. Sin embargo, en Asturias muchos lo ven como un "sacrilegio" a la tradición de su tierra, reclamando que "semejante invento" sea retirado de las mesas del restaurante. No obstante, el nuevo sabor parece haber agradado en Chamartín, atrayendo a numerosos nuevos clientes que llegan motivados a probar este nuevo manjar.