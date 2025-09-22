OCIO EN MADRID
Este bar es el más popular de Alcorcón y puedes comer por 10 euros: "Con la primera consumición nos han puesto esta pedazo de tapa"
La Traicionera, así se llama el bar donde se puede disfrutar de sus raciones abundantes y a buen precio
Salir a comer con amigos en la zona sur de Madrid no tiene por qué ser caro. En pleno Alcorcón hay un sitio que se está ganando la fama de bar barato, generoso y con mucho rollo. Hablamos de La Traicionera, un local de raciones contundentes, tapas con cada consumición y precios de los que sorprenden: sales comido por 10 euros.
"Con la primera consumición nos han puesto esta pedazo de tapa", explica la popular tiktoker @claris.persan, conocida por compartir planes, sitios para comer y viajar. La Traicionera se ha convertido en uno de esos bares que dan más de lo que esperas: tapas generosas, platos caseros y un ambiente perfecto para ir en grupo.
¿Qué puedes pedir en La Traicionera?
- Solomillito con queso brie y cebolla caramelizada: jugoso, con ese contraste dulce que engancha. Precio: 11 euros y perfecto para compartir.
- Huevos rotos con jamón: de los mejores aliados para una mesa de amigos. Por 12 euros existe la opción de tener un plato abundante y con mucho sabor.
- Rosca cargada: pan tostado, ingredientes frescos y tamaño XXL. Ideal para dividir entre varios.
Además, las patatas tipo chips caseras que acompañan las raciones son un detalle que enamora a todos.
Comer barato en Alcorcón: la clave está en compartir
La Traicionera es de esos bares donde con muy poco sales satisfecho. Por eso se ha convertido en el plan barato favorito en Alcorcón para quedar con amigos sin gastar demasiado.
- Con 7 euros puedes salir comido si aprovechas la tapa y compartes algo de picar.
- Con 10–12 euros por persona (yendo en grupo) se disfruta un festín de raciones.
