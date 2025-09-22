Ayuso anuncia una ley contra la hiperregulación y la revisión de la normativa cada dos años

Dos mensajes busca enfatizar siempre el Gobierno de la Comunidad de Madrid para vender su estrategia y su gestión en materia económica, simplificación burocrática y rebajas fiscales, y en los dos ha incidido esta mañana la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de la segunda edición de Madrid Investment Forum, un evento de seis días auspiciado por el Ejecutivo autonómico para promocionar la región como destino profesional e inversor.

Según ha asegurado la presidenta económica en su intervención, la Línea Abierta contra la Hiperregulación, puesta en marcha por su gobierno en 2021, ha eliminado ya 500 nomas obsoletas. Por eso, ha anunciado, la Comunidad elaborará una nueva Ley contra la Hiperregulación "como una obligación para revisar simplificar y suprimir todas las normas que sean obsoletas, innecesarias, contradictorias".

La tramitación de esta ley acompaña a dos cuestiones que ya mencionó Ayuso en el pasado Debate del Estado de la Región. Por un lado, una suerte de "fecha de caducidad" para las leyes que se aprueben en la Comunidad, de manera que cada dos años sean revisadas y, "si ya no son necesarias", decaigan. Además, la presidenta regional ha reiterado el compromiso de su Consejo de Gobierno de evaluar el impacto de cada nueva norma aprobada.

En su discurso, Ayuso también se ha referido a la política fiscal madrileña. Ha subrayado una vez más que Madrid es la única comunidad autónoma sin impuestos propios y asegurado que se seguirán oponiendo a un impuesto "obsoleto" como el de patrimonio y abogando por seguir bonificando el de sucesiones y donaciones. "Es más fácil recaudar que gestionar, imponer que simplificar y ayudar", ha apuntado.

Asimismo, ha adelantado la puesta en marcha de una estrategia de internacionalización en el marco del futuro Plan Industrial 2026-2030. Desde el Gobierno regional se apunta al doble objetivo de ayudar a las empresas madrileñas a exportar y salir a los mercados internacionales con éxito y, al mismo tiempo, seguir aumentando la inversión extranjera en Madrid particularmente en sectores que sean polo de atracción profesional, aunque aún no se detallan medidas concretas. En esa segunda línea van, no obstante, decisiones como la creación de distritos industriales especializados en determinadas zonas de la región.

Ayuso no ha ahorrado, además, críticas al Gobierno central. En un tono más moderado que en otras ocasiones ha reprochado al Ejecutivo "jugar con los intereses de la empresa para quedar como buenos políticos" en cuestiones como el salario mínimo o la reducción de la jornada laboral. "Está muy bien invitar con el dinero y el trabajo de los demás, pero luego la realidad es tozuda y equiparar a todas las empresas, independientemente de su situación, lo único que está haciendo es acabar con la pequeña y la mediana empresa en muchos sitios", ha defendido.

Crecimiento del 2,9% interanual

Frente a ello ha reclamado políticas "adultas", aunque no siempre "lleven una pancarta fácil" y ha definido a Madrid como "un puerto seguro en mitad de una tormenta global".

En el segundo trimestre del año, la economía madrileña ha crecido al 2,9% interanual, "superando de nuevo la media nacional", ha insistido Ayuso. "Somos el motor económico de España, quienes más aportamos al conjunto de la nación. Cada vez que se habla de las cifras de España, un tercio de esas cifras las aporta Madrid". Además, ha enfatizado que el crecimiento acumulado desde 2019, año en que llegó a la presidencia, es del 10%, 2,7 puntos más que la media nacional y casi el triple que la zona Euro.

"En estos movimientos tan imprevisibles en el nuevo orden mundial, somos los que vamos en otra dirección, en otro sentido, porque Madrid es la de las alianzas, la de la libertad, la que no se cierra, no se ensimisma y la que acoge con los brazos abiertos todo lo bueno que alguien tenga que aportar", ha zanjado.