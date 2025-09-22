Almeida resalta el "valor seguro" de Madrid y la "oportunidad histórica" que afronta

El alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado este lunes que tanto la capital como la Comunidad de Madrid son un "valor seguro" y que se encuentran ante "una oportunidad histórica" de competir con las grandes ciudades europeas en los próximos años.

El regidor madrileño ha clausurado la primera jornada del II Madrid Investment Forum, un encuentro para exhibir las bondades competitivas de Madrid y que se ha celebrado en el Club Financiero Génova de la capital.

El primer edil ha destacado en su discurso el "momento histórico" que vive la capital, así como el gran reto al que se enfrenta la ciudad "en un mundo donde, cada vez, tienen más importancia".

Plan Estratégico Municipal

Además de poner en valor las bajadas de impuestos o medidas como la ley para la libertad de horarios comerciales que aprobó Madrid en su momento y que, dice, "no se comprendieron", Almeida ha resaltado que ordenanzas como la de derogación de normativa o el trabajo que se está haciendo para aprobar un Plan Estratégico Municipal son señales de la "credibilidad" y de la "predictibilidad" que ha adquirido la ciudad.

"Madrid está en condiciones de aprovechar esa oportunidad histórica y está en condiciones no sólo de haber llegado, sino de mantenernos entre las grandes ciudades que hay en el mundo", ha sentenciado.

La consejera de Economía de Madrid, Rocío Albert. / COMUNIDAD DE MADRID

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha destacado ante los líderes empresariales la "fuerza" que tiene Madrid con datos como la creación de 81 empresas diarias en la región o su "robusto" crecimiento económico en el segundo trimestre del año con un 2,9 %.

"Solvencia financiera"

En esta línea, ha resaltado la "confianza" que la región "ha sabido tejer" en las últimas décadas, a través de políticas "constantes", y ha dicho que su objetivo es "convertirse en una referencia a nivel internacional" y no luchar contra otras regiones.

También ha puesto en valor la "solvencia financiera" de la que goza la Comunidad de Madrid, lo que la convierte en sinónimo de "seriedad y predictibilidad", y ha afirmado que "nos podemos permitir" el 12, 6 % de deuda, al ser posible afrontarla sin tener que acudir a "mecanismos extraordinarios".

Respecto a los retos y desafíos que Madrid tiene por delante, la consejera ha señalado problemáticas como el crecimiento y el envejecimiento de la población, la vivienda y el desarrollo urbano o la "exigencia" de mantener los servicios públicos o ser "más rápidos en la tramitación" para evitar que los inversores se pierdan en un "mapa burocrático".