60 edificios, 40 itinerarios urbanos y más de 300 actividades: abren las inscripciones para la Semana de la Arquitectura 2025 de Madrid

Madrid volverá a convertirse en capital de la arquitectura con la celebración de la Semana Internacional de la Arquitectura 2025, que tendrá lugar entre el 3 y el 13 de octubre. Durante once días, la ciudad y la región acogerán exposiciones, conferencias, itinerarios, visitas guiadas y actividades para todos los públicos con el objetivo de acercar la arquitectura a la ciudadanía y poner en valor el patrimonio construido.

Las inscripciones para participar en las visitas a edificios e itinerarios urbanos, una de las propuestas que más éxito tienen cada año, se abren mañana, martes 23 de septiembre. Lo harán a las 10.00 horas en la web oficial del evento y desde las 9.00 horas de manera presencial en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), situada en la calle Hortaleza, 63. En total, este año se ofrecerán 274 pases gratuitos repartidos en distintos días y horarios.

Organizada por la Fundación Arquitectura COAM, el COAM y el Ayuntamiento de Madrid, la XXII edición de la Semana contará con Portugal como país invitado, lo que permitirá conocer la obra de referentes como Álvaro Siza Vieira o Eduardo Souto de Moura.

Más de 320 actividades

El programa incluye más de 320 actividades entre conferencias, exposiciones, conciertos, itinerarios y propuestas familiares, a las que se suman una veintena más impulsadas por otras instituciones. Entre las novedades de este año destacan la apertura de 60 edificios al público, algunos de ellos por primera vez, como el Palacio de Goyeneche o el Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio, ambas obras de Luis Gutiérrez Soto, de quien también se conmemora el 125 aniversario de su nacimiento.

Además, se han diseñado 40 itinerarios urbanos, con propuestas temáticas como el 'Madrid de cine', la arquitectura hospitalaria o la arquitectura burguesa del Barrio de Salamanca, junto a recorridos familiares en espacios como Madrid Río o la Quinta de los Molinos.

La programación se completa con exposiciones dedicadas a Álvaro Siza y a Gutiérrez Soto, la muestra fotográfica Alvalade de Federico Clavarino y la propuesta Tamnougalt. In Origen con trabajos de estudiantes de la URJC. También habrá conferencias de figuras internacionales como Souto de Moura o Camilo Rebelo, jornadas de debate sobre vivienda y urbanismo, talleres infantiles y actividades participativas como La cittá infinita, que invitará a los más pequeños a crear su propia ciudad con materiales reciclados.