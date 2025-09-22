XXII SEMANA INTERNACIONAL DE LA ARQUITECTURA
60 edificios, 40 itinerarios urbanos y más de 300 actividades: abren las inscripciones para la Semana de la Arquitectura 2025 de Madrid
Este año abrirán 60 edificios al público, algunos por primera vez, como el Palacio de Goyeneche o el Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio
Madrid volverá a convertirse en capital de la arquitectura con la celebración de la Semana Internacional de la Arquitectura 2025, que tendrá lugar entre el 3 y el 13 de octubre. Durante once días, la ciudad y la región acogerán exposiciones, conferencias, itinerarios, visitas guiadas y actividades para todos los públicos con el objetivo de acercar la arquitectura a la ciudadanía y poner en valor el patrimonio construido.
Las inscripciones para participar en las visitas a edificios e itinerarios urbanos, una de las propuestas que más éxito tienen cada año, se abren mañana, martes 23 de septiembre. Lo harán a las 10.00 horas en la web oficial del evento y desde las 9.00 horas de manera presencial en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), situada en la calle Hortaleza, 63. En total, este año se ofrecerán 274 pases gratuitos repartidos en distintos días y horarios.
Organizada por la Fundación Arquitectura COAM, el COAM y el Ayuntamiento de Madrid, la XXII edición de la Semana contará con Portugal como país invitado, lo que permitirá conocer la obra de referentes como Álvaro Siza Vieira o Eduardo Souto de Moura.
Más de 320 actividades
El programa incluye más de 320 actividades entre conferencias, exposiciones, conciertos, itinerarios y propuestas familiares, a las que se suman una veintena más impulsadas por otras instituciones. Entre las novedades de este año destacan la apertura de 60 edificios al público, algunos de ellos por primera vez, como el Palacio de Goyeneche o el Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio, ambas obras de Luis Gutiérrez Soto, de quien también se conmemora el 125 aniversario de su nacimiento.
Además, se han diseñado 40 itinerarios urbanos, con propuestas temáticas como el 'Madrid de cine', la arquitectura hospitalaria o la arquitectura burguesa del Barrio de Salamanca, junto a recorridos familiares en espacios como Madrid Río o la Quinta de los Molinos.
La programación se completa con exposiciones dedicadas a Álvaro Siza y a Gutiérrez Soto, la muestra fotográfica Alvalade de Federico Clavarino y la propuesta Tamnougalt. In Origen con trabajos de estudiantes de la URJC. También habrá conferencias de figuras internacionales como Souto de Moura o Camilo Rebelo, jornadas de debate sobre vivienda y urbanismo, talleres infantiles y actividades participativas como La cittá infinita, que invitará a los más pequeños a crear su propia ciudad con materiales reciclados.
- Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
- Casa Longinos: el restaurante con cola para el menú en el que los actores de Hollywood comían vestidos de romanos
- Aena confirma las inversiones anunciadas en Barajas y descarta ampliar las pistas, suficientes para 'abordar el futuro lejano
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Madrileña Red de Gas alerta a sus clientes de una filtración de datos personales por una brecha en sus sistemas informáticos
- El comité de huelga de Trablisa mantiene los paros en Barajas y denuncia una situación 'muy complicada
- Los atletas Fernando Carro y Lucía Rodríguez conquistan la 15ª edición de 'Madrid corre por Madrid
- Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre