Transgourmet Ibérica celebra en Madrid sus 100 años como referente en distribución alimentaria

Más de 500 invitados entre instituciones regionales y locales, representantes del sector empresarial español y de la Comunidad de Madrid y miembros de la plantilla se han dado cita en la capital este domingo para celebrar los 100 años de historia de Transgourmet Ibérica, compañía referente en el sector de la distribución alimentaria.

La compañía ha elegido la Comunidad de Madrid como la sexta parada de las celebraciones del centenario, que han pasado durante este 2025 por Girona, Málaga, Burgos, Tarragona y Las Palmas, y que pone su broche el próximo 12 de noviembre en Barcelona.

Durante el acto que ha tenido lugar en el Pabellón Satélite Madrid Arena, el director general de Transgourmet, Lluís Labairu, ha señalado que “el secreto del éxito de nuestra compañía es nuestro equipo, nuestra gente, su dedicación, su creencia en la compañía y su alto nivel de pertenencia”. En este sentido, ha recordado que “detrás de estos 100 años de historia, hay miles de profesionales, entre plantilla, clientes y proveedores, cuyo esfuerzo y fidelidad han sido fundamentales para llegar hasta aquí”. Y ha añadido un mensaje para el futuro: “Estamos fuertes y jóvenes para afrontar, como mínimo, otros 100 años más”.

Lluís Labairu, director general de Transgourmet, durante su intervención en el encuentro. / Cedida

Por su parte, Marta Nieto, directora general de Comercio, Consumo y Servicios en la Comunidad de Madrid, ha afirmado que “la distribución mayorista, del que Transgourmet es sin duda uno de sus mejores ejemplos, es un sector en constante crecimiento, una pieza fundamental de la economía, en términos de facturación y empleo. Su labor es crucial para el buen funcionamiento de la hostelería y de los negocios minoristas de alimentación en la Comunidad de Madrid y en toda España”.

A continuación, Orlando Chacón, concejal presidente del Distrito de Villaverde, ha querido agradecer a Transgourmet elegir Villaverde como parte de su historia y de su futuro. “Gracias por contribuir al empleo, por apostar por la hostelería y por demostrar que las grandes empresas también pueden tener un impacto positivo y cercano en la vida de los barrios”.

Gran presencia en la región

La compañía cuenta con gran presencia en la región, en la que tiene ubicados dos grandes centros GM Cash, uno en Villaverde y otro en Alcalá de Henares, así como un Punto Cash en Leganés. En conjunto, estas instalaciones abastecen a cerca de 5.500 clientes del sector de la hostelería y el comercio y suman una plantilla de 140 personas.

Además, Transgourmet está invirtiendo en la expansión de su red de supermercados de proximidad en la comunidad, donde ya tiene más de 30 establecimientos bajo la enseña Suma.

Coincidiendo con su centenario, Transgourmet Ibérica está impulsando uno de los pilares estratégicos de la compañía, su división de Food Service, es decir, su servicio exclusivo de entrega directa en el negocio, con especial atención a la restauración independiente. En la Comunidad de Madrid dispone de un equipo de 50 asesores comerciales especializados y una flota de 25 vehículos de reparto para ofrecer un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente.