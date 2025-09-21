Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DÍA MUNDIAL

Un torneo solidario de pádel donará su recaudación a la Asociación de Familiares de Alzhéimer de Pozuelo de Alarcón

Los talleres se desarrollan a lo largo de todo el curso, entre los meses de septiembre y junio, de lunes a viernes en el Centro Municipal Mª Imaculada, situado en la Avenida Juan XXIII, 3

Cartel del torneo solidario de pádel que se celebrarás en Pozuelo de Alarcón el Día Mundial del Alzheimer, este domningo, 21 de septiembre.

Cartel del torneo solidario de pádel que se celebrarás en Pozuelo de Alarcón el Día Mundial del Alzheimer, este domningo, 21 de septiembre. / AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN

EP

Madrid

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha organizado un torneo solidario de pádel en el que se donará lo recaudado a la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA) de Pozuelo, en un evento que se celebrará este domingo y que coincide con el Día Mundial del Alzhéimer.

La competición tendrá lugar en el polideportivo municipal Carlos Ruiz y supone un coste de 20 euros por persona, según ha detallado el Gobierno local en un comunicado. El torneo se disputará en seis pistas y comenzará a las 9.30 horas. Contará con dos categorías, B y C, abiertas a parejas masculinas, femeninas y mixtas. Los trofeos se entregarán a las parejas ganadoras y a las subcampeonas de cada categoría, entre otros.

El Ayuntamiento en colaboración con la AFA Pozuelo, y en virtud de un acuerdo suscrito entre ambas instituciones, lleva a cabo talleres de psicoestimulación para enfermos de Alzhéimer en fase leve o moderada. El objetivo de estas actividades es estimular y mantener la capacidad cognitiva del enfermo y prevenir la aparición de estados emocionales alterados como estrés, ansiedad y depresión. Todo ello para intentar establecer un equilibrio psicológico entre el paciente y el familiar o cuidador.

Los talleres se desarrollan a lo largo de todo el curso, entre los meses de septiembre y junio, de lunes a viernes en el Centro Municipal Mª Imaculada, situado en la Avenida Juan XXIII, 3.

Para participar es necesario realizar una evaluación neuropsicológica previa. Los interesados pueden solicitarla presencialmente en la sede de AFA Pozuelo, por correo a afapozuelo@hotmail.com o por teléfono al número 91 352 33 51.

