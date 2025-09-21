Madrid marca distancia con la media nacional: menos condenados por habitante en 2024

Pese a haber alcanzado ya los 7 millones de habitantes y ser uno de los principales núcleos del país, capital incluida, la Comunidad de Madrid cerró el año 2024 con una tasa de condenados claramente inferior a la media nacional, tanto entre adultos como entre menores de edad. Así lo reflejan los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a la región entre las comunidades con menor proporción de sentenciados en relación a su población.

En el caso de los adultos, Madrid registró 9 condenados por cada 1.000 habitantes mayores de edad, más de dos puntos porcentuales por debajo de la media nacional de 11,2. En total, los tribunales españoles dictaron 306.807 sentencias condenatorias contra adultos en 2024, un 9,4 % más que el año anterior, lo que marca una tendencia al alza en el conjunto del país.

La situación fue similar entre los menores de 14 a 17 años. En Madrid, la tasa de condenados se situó en 6,6 por cada 1.000 jóvenes, mientras que la media nacional se elevó hasta los 11,6, cerca del doble. A nivel estatal, 13.491 menores fueron condenados en el último, un 3,6 % más que en 2023.

El contraste más notable aparece en los delitos sexuales. Aunque el INE no ofrece desglose por edad en la Comunidad de Madrid, su base de datos sí refleja que en 2024 se produjeron 41 condenas por este tipo de delitos en la región. En el conjunto de España, las cifras muestran un fuerte repunte: 3.936 adultos fueron condenados por delitos sexuales (un 37,3 % más que en 2023) y 550 menores (un 29,7 % más).

Tasa de condenados (por 1.000 habitantes) Madrid vs media nacional — adultos y menores (2024, INE) Fuente: INE Condenas por delitos sexuales (2024) Comparación: España (adultos y menores) y total en Madrid (INE) Fuente: INE

La foto nacional: mayoría de hombres y auge de delitos sexuales

En el conjunto de España, la estadística del INE revela que la inmensa mayoría de los condenados adultos fueron hombres, que representaron el 82% del total, frente a un 18 % de mujeres. La franja de edad más afectada fue la de los 18 a 24 años, aunque también tuvieron un peso notable los grupos de 25 a 29 y de 30 a 34 años. Entre los delitos más comunes cometidos por los adultos se situaron en primer lugar los hurtos, seguidos por las lesiones y, en tercer lugar, los robos con fuerza, que en conjunto configuran el núcleo del perfil delictivo en este tramo de edad.

En lo que respecta a los menores, el predominio masculino también fue claro, con un 77% de varones frente a un 23% de chicas. La mayoría de las condenas se concentraron en los jóvenes de 16 y 17 años, lo que apunta a un patrón que se repite en la adolescencia tardía. Los delitos que con mayor frecuencia motivaron sentencias en este grupo fueron las lesiones, seguidas por los hurtos y los robos con violencia e intimidación, un reparto que difiere en parte del de los adultos al dar más peso a la violencia directa.

Los delitos sexuales constituyen uno de los apartados más sensibles de la estadística y reflejan una realidad preocupante. En 2024 se registraron 4.486 condenas en toda España, de las cuales 3.936 correspondieron a adultos y 550 a menores. En el caso de los adultos, el 98% de los condenados fueron hombres, con un peso muy destacado de los grupos de edad comprendidos entre los 18 y los 40 años, lo que dibuja un perfil muy marcado tanto en términos de género como de edad.