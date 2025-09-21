Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Majadahonda lanza una guía para que las personas TEA puedan disfrutar de los fuegos artificiales

El itinerario incluye el nombre, la forma y el sonido de cada fuego

Archivo - Castillo de fuegos artificiales.

Archivo - Castillo de fuegos artificiales. / EUROPA PRESS - Archivo

EP

Madrid

El Ayuntamiento de Majadahonda ha creado la 'Guía para disfrutar del castillo de fuegos artificiales' destinada a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) para que puedan disfrutar si lo desean del espectáculo que pondrá fin a las Fiestas Patronales de la ciudad este domingo.

El manual, que puede consultarse en la web municipal, explica qué son los fuegos artificiales, cómo funcionan, cuánto tiempo duran y qué nivel de ruido tienen, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Elaborada con un lenguaje sencillo, ofrece información detallada para aquellas personas que necesitan tener anticipación de lo que va a suceder, "para recibirlo con serenidad y sin el estrés que les genera lo desconocido".

En ella se explica qué es un castillo de fuegos artificiales. Se trata del momento en el que "una persona lanza cohetes desde el suelo", estos "suben y explotan en el cielo" y "al explotar, hacen dibujos de luz y colores".

En el documento se avanza el tiempo que durará previsiblemente cada tipo de fuego hasta que se complete el castillo, que tendrá una duración total aproximada de 14 minutos.

El itinerario incluye el nombre, la forma y el sonido de cada fuego. "Al principio, el ruido del espectáculo será suave, con cometas, peonías y truenos, y la traca final, con cascadas, sauces y truenos tendrá una máxima sobrecarga sensorial", advierten.

El Ayuntamiento aconseja que las personas con alta sensibilidad sensorial o con Trastorno del Espectro Autista (TEA) utilicen cascos de cancelación de ruido o tapones, gafas y juguetes para "aliviar el estrés". Estos equipos pueden solicitarse al SERMAJ-Protección Civil, quienes, además, pueden ayudar a las personas que lo necesiten a encontrar un sitio tranquilo.

La iniciativa se ha puesto en marcha por primera vez este año, en colaboración con la asociación VenTEA. El objetivo, según el Ayuntamiento, es "seguir avanzando" en la celebración de unas fiestas cada vez "más inclusivas", a la que se suma la celebración de "la hora silenciosa" en las atracciones del Recinto Ferial.

