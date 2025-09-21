Madrid vibra este domingo con la carrera benéfica 'Madrid corre por Madrid': "Correr por Castellana, Goya o Cibeles, aunque sea la décima vez, siempre pone los pelos de punta"

Madrid se calza las zapatillas este domingo 21 de septiembre para celebrar la 15ª edición de Ibercaja “Madrid corre por Madrid”, una cita que ya es tradición en el calendario deportivo de la capital. A partir de las 09:00 horas, más de 10.000 corredores recorrerán los 10 kilómetros que separan la calle Bravo Murillo del Paseo de Camoens. Una auténtica fiesta del deporte con un extra de simbolismo: este año, la carrera estará dedicada a la Hispanidad, con el objetivo de rendir homenaje a las raíces compartidas entre América y España.

No es solo una prueba de resistencia o velocidad. Esta carrera organizada por MAPOMA y promovida por la Fundación Madrid por el Deporte desde 2008, tiene un fuerte carácter solidario. Tanto es así, que a lo largo de sus ediciones ya ha donado más de 200.000 euros a distintas causas sociales. En 2025, los kilómetros se transformarán en apoyo a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, beneficiaria de esta edición.

En 2025 vuelve una de las carreras más emblemáticas del calendario. Ibercaja Madrid corre por Madrid. / Cedida

Una carrera internacional con sabor madrileño

Participantes de 43 países —con destacada presencia de España, Francia, Estados Unidos, México y Brasil— se darán cita en esta ruta urbana. La mezcla de culturas, idiomas y acentos se fundirá con un mismo objetivo: disfrutar de Madrid a golpe de zancada. El perfil del pelotón también habla de diversidad: un 33% de mujeres y un 67% de hombres, todos con motivaciones distintas pero con un mismo punto de encuentro en la línea de salida.

Voces desde dentro: los corredores

Cada dorsal guarda una historia. Javier Benito, por ejemplo, madrileño de adopción, repite con emoción: "Esta fue la primera carrera que hice cuando llegué a Madrid y le tengo un cariño especial. Correr por Castellana, Goya o Cibeles, aunque sea la décima vez, siempre pone los pelos de punta. Es cierto que la salida es caótica con tanta gente, pero luego cada uno encuentra su ritmo… y se sufre hasta la meta", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Para otros, como Pol Segarra, recién llegado de Barcelona y fisioterapeuta especializado en rodilla y tobillo en el barrio de Tetuán, la cita tiene otro sabor: "Es mi primera vez aquí, pero me apunté porque es de las más rápidas y emblemáticas. Viene genial como preparación para la media maratón de Valencia y Sevilla. Eso sí, hay que controlar el ímpetu en las bajadas porque luego toca apretar en las subidas. Además, es una carrera que te da marca oficial para entrar en cajones más adelantados en futuras pruebas", añade.

Y entre los que buscan batir registros está Íñigo Lizarralde, atleta sub23, quien lucirá el dorsal número 74 durante este domingo. "El recorrido es muy turístico y distinto a los clásicos 10K de Madrid. Tiene subiditas que pondrán a prueba nuestro verano. Yo voy a por marca personal, pero lo bonito es que cada uno tiene su objetivo: unos competirán, otros solo disfrutarán de correr por el centro. Lo mágico es el ambiente: desde el metro lleno de corredores madrugadores hasta los turistas animando en cada esquina. Eso sí, hay que tener cabeza: si te dejas llevar en los primeros 4 km de bajada, luego las subidas te pasan factura".

Una ciudad que late al ritmo de los corredores

'Madrid corre por Madrid' no es solo un evento deportivo: es una postal en movimiento. Calles históricas como la Castellana, Goya o la emblemática Cibeles se transforman en un circuito urbano donde cada aplauso del público impulsa las piernas cansadas.

La carrera no entiende de tiempos ni de clasificaciones; entiende de historias, de madrugones compartidos, de piel de gallina cuando 10.000 corredores avanzan juntos por el corazón de la capital. Una auténtica celebración de lo que Madrid es capaz de generar: deporte, emoción, solidaridad y orgullo colectivo. Este domingo, la ciudad se despertará más viva que nunca. Porque cuando Madrid corre, corre toda su gente.