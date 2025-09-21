La Comunidad de Madrid destina 107 millones de euros a terapias respiratorias a domicilio para más de 150.000 pacientes

La Comunidad de Madrid invertirá 107,4 millones de euros en terapias respiratorias a domicilio para más de 150.000 pacientes de la sanidad pública regional. El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles la adjudicación del contrato, con una vigencia de cinco años, que garantizará la entrega de aerosoles, nebulizadores y técnicas de ventilación asistida directamente en los hogares de los usuarios.

Los tratamientos están dirigidos a personas diagnosticadas de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), apnea del sueño y otras patologías respiratorias. Según la Consejería de Sanidad, esta atención domiciliaria contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a reducir tanto las hospitalizaciones como las visitas a urgencias.

Las terapias se prescriben siempre bajo indicación médica. El facultativo determina el tratamiento más adecuado para cada enfermo y ajusta de forma personalizada los parámetros de oxigenación, así como la duración del procedimiento.

En el último ejercicio 2023/2024, 164.928 personas residentes en la región recibieron este servicio, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al periodo anterior. Este aumento refleja, según el Gobierno regional, la consolidación de un programa que ofrece opciones terapéuticas eficaces sin necesidad de desplazamientos a centros hospitalarios.