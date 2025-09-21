Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SANIDAD

La Comunidad de Madrid destina 107 millones de euros a terapias respiratorias a domicilio para más de 150.000 pacientes

El contrato, con vigencia de cinco años, permitirá a enfermos de asma, EPOC y apnea del sueño recibir tratamientos en casa y reducir hospitalizaciones

La Comunidad de Madrid invierte 107 millones en terapias respiratorias a domicilio para más de 150.000 usuarios de la sanidad pública.

La Comunidad de Madrid invierte 107 millones en terapias respiratorias a domicilio para más de 150.000 usuarios de la sanidad pública. / Fotojet

Javier Niño González

Madrid

La Comunidad de Madrid invertirá 107,4 millones de euros en terapias respiratorias a domicilio para más de 150.000 pacientes de la sanidad pública regional. El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles la adjudicación del contrato, con una vigencia de cinco años, que garantizará la entrega de aerosoles, nebulizadores y técnicas de ventilación asistida directamente en los hogares de los usuarios.

Los tratamientos están dirigidos a personas diagnosticadas de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), apnea del sueño y otras patologías respiratorias. Según la Consejería de Sanidad, esta atención domiciliaria contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a reducir tanto las hospitalizaciones como las visitas a urgencias.

Las terapias se prescriben siempre bajo indicación médica. El facultativo determina el tratamiento más adecuado para cada enfermo y ajusta de forma personalizada los parámetros de oxigenación, así como la duración del procedimiento.

En el último ejercicio 2023/2024, 164.928 personas residentes en la región recibieron este servicio, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al periodo anterior. Este aumento refleja, según el Gobierno regional, la consolidación de un programa que ofrece opciones terapéuticas eficaces sin necesidad de desplazamientos a centros hospitalarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
  2. El comité de huelga de Trablisa mantiene los paros en Barajas y denuncia una situación 'muy complicada
  3. Estos son los precios de las entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid
  4. Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno este martes: 'Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto
  5. Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
  6. Así es Calle 10, el evento cultural 'más completo de Madrid': programación y todas las bandas que actuarán
  7. Madrileña Red de Gas alerta a sus clientes de una filtración de datos personales por una brecha en sus sistemas informáticos
  8. Toledo celebra las fiestas de Santa Teresa y Buenavista: fechas, horarios y programación al completo

Sanitarios propalestinos exigen en Madrid romper relaciones con Israel: "Hemos normalizado que hayan convertido la sanidad y la educación en un objetivo"

Sanitarios propalestinos exigen en Madrid romper relaciones con Israel: "Hemos normalizado que hayan convertido la sanidad y la educación en un objetivo"

Illa avisa de que la alternativa a Sánchez es un Gobierno del PP “colonizado” por Aznar: “Son lo mismo que Vox”

Illa avisa de que la alternativa a Sánchez es un Gobierno del PP “colonizado” por Aznar: “Son lo mismo que Vox”

Sánchez da por hecho que "renovará" el sistema de financiación en esta legislatura

Sánchez da por hecho que "renovará" el sistema de financiación en esta legislatura

La Comunidad de Madrid destina 107 millones de euros a terapias respiratorias a domicilio para más de 150.000 pacientes

La Comunidad de Madrid destina 107 millones de euros a terapias respiratorias a domicilio para más de 150.000 pacientes

El Ayuntamiento reconoce "molestias" por las obras en Madrid pero defiende que no hay "caos"

El Ayuntamiento reconoce "molestias" por las obras en Madrid pero defiende que no hay "caos"

El difícil salto al instituto a los 12 años: primero de la ESO, el curso que registra más repetidores

El difícil salto al instituto a los 12 años: primero de la ESO, el curso que registra más repetidores

El PP pide "entrar en el debate de los hechos" y frenar las muertes en Gaza

El PP pide "entrar en el debate de los hechos" y frenar las muertes en Gaza

Von der Leyen advierte a Rusia de que la UE defenderá "cada centímetro de su territorio"

Von der Leyen advierte a Rusia de que la UE defenderá "cada centímetro de su territorio"