El Ayuntamiento reconoce "molestias" por las obras en Madrid pero defiende que no hay "caos"

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha reconocido este domingo que las obras en la capital generan "molestias" en la movilidad, aunque ha defendido que "no se ha producido ese caos que muchos vaticinaban, especialmente la izquierda".

Obras y planes de movilidad en Madrid

Carabante ha hecho estas declaraciones durante la Fiesta de la Movilidad, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, donde ha destacado que intervenciones como el soterramiento de la A-5, Castellana o Ventas provocan "determinada congestión".

El delegado ha defendido que estos trabajos "transforman la realidad" y son necesarios para que la ciudad "se reinvente y se proyecte hacia el futuro". Para mitigar el impacto, el Ayuntamiento ha activado un plan de movilidad que incluye:

Refuerzo de líneas de transporte público,

Incremento de frecuencias,

Gratuidad en determinados días tras el regreso de las vacaciones escolares.

También ha recordado que el sistema público de bicicletas BiciMAD ha sido gratuito durante la Semana de la Movilidad y lo será este lunes con motivo del Día Europeo sin Coches.

Respuesta a Óscar Puente

Preguntado por las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las aglomeraciones en la capital, Carabante le ha instado a "invertir en Cercanías y AVE" si quiere apoyar la movilidad sostenible. "Invertir en Cercanías para que la gente pueda llegar a su destino, pero sobre todo para que pueda llegar segura. Hay que recordar que en los últimos meses, en algunas ocasiones, se ha puesto en peligro la integridad física y la vida de los usuarios de Cercanías", ha afirmado.

El delegado madrileño ha señalado además que los maquinistas de Cercanías "decidieron hacer una huelga porque tenían miedo por el riesgo que suponía para sus propias vidas y para los viajeros". En este contexto, Carabante ha pedido al ministro que "deje Twitter" y se sume a "una estrategia de fomento del transporte público", al tiempo que ha criticado la "falta de inversión" en infraestructuras ferroviarias.

"El AVE era una de las señas de identidad. Ahora mismo se la han cargado como consecuencia de una nefasta gestión, sobre todo con la determinación de no invertir un solo céntimo de euro en transporte", ha lamentado.