¿Quién da más? Atlético y Mallorca buscan un triunfo reparador en Son Moix

Casi sin tiempo para reponerse de la cruda derrota ante el Liverpool durante el pasado miércoles, el Atlético de Madrid se presenta a Son Moix en situación de máxima necesidad en cuanto a puntos se refiere. Los de Diego Pablo Simeone, después de conseguir la primera victoria como local ante el Villarreal, visita a los bermellones con el objetivo de sumar tres puntos también a domicilio, uno de los grandes debes de este equipo. El técnico argentino tiene la cometida de levantar el ánimo de una plantilla que remó sin cesar en Anfield para acabar muriendo en la orilla con un testarazo de Van Dijk en el descuento. Ahora, de vuelta a la competición doméstica, los rojiblancos deben recuperar la versión ofrecida ante el conjunto castellonense, pero enfrente tendrá un Mallorca (domingo, 16:15 horas) igual de necesitado, incluso más, que el conjunto rojiblanco.

Duelo de necesidades en Son Moix

Si no quieren descolgarse de la pelea por LaLiga, los rojiblancos deben empezar a acumular victorias. Real Madrid y Barça se han mostrado especialmente sólidos en el día a día, y un nuevo tropiezo del Atlético convertiría la liga en una cosa de dos, cuando tan solo nos encontramos en el mes de septiembre. Una situación similar, salvando las distancias, se vivió la temporada pasada. El conjunto rojiblanco vivió un bache de resultados al comienzo de la temporada, pero una inmaculada racha de 15 victorias consecutivas en todas las competiciones impulsó al conjunto rojiblanco, que llegó incluso a ser líder de la competición por momentos.

Algo similar busca encontrar el técnico argentino en sus jugadores. Un partido que levante el ánimo del equipo. Lo vivido en Liverpool podría ser la primera piedra para encontrar un Atlético verdaderamente competitivo en el campeonato doméstico. Una situación similar, dentro de sus posibilidades, atraviesa el RCD Mallorca de Jagoba Arrasate. En las últimas semanas, el vestuario del equipo mallorquín ha sido un auténtico polvorín.

En primer lugar, llegó el asunto con Pablo Maffeo, en el que ni la afición ni el staff parecían respetar las palabras del lateral reclamando una salida del club. Después, con lo de Maffeo ya subsanado, saltó a escena el escándalo Dani Rodríguez, tras un polémico mensaje del centrocampista contra el entrenador y Jan Virgili, reciente incorporación del Mallorca. El futbolista ha pedido perdón al club, afición, entrenadores y compañeros, pero la situación sigue siendo extremadamente delicada en un Mallorca que se presenta a la quinta jornada con tan solo un punto en el casillero.

Las bajas que merman al Atlético

El Atlético de Simeone vive en un constante quiero y no puedo desde el inicio de temporada. En primer lugar, los fichajes realizados durante el mercado estival no terminan de aclimatarse al equipo. Tan solo Nico González parece haber caído de pie en los planes de Simeone. Thiago Almada y Álex Baena dejaron buenas sensaciones en los minutos que ambos compartieron sobre el césped, pero lesiones desafortunadas, y en el caso de Baena una operación de apendicitis, alejaron a dos futbolistas que apuntan a ser deicisivos en los planes de Simeone esta temporada. Raspadori fue titular en Anfield, dio la asistencia del primer tanto de Marcos Llorente, pero le faltó presencia en área red. A su compatriota Ruggeri no se le termina de ver cómodo en el carril izquierdo de la defensa rojiblanca.

Julián Alvarez y Nico González, antes del partido contra el Villarreal. / EFE

Y, por último, Cardoso y Hancko han dejado actuaciones correctas, pero la falta de continuidad debido a molestias ha obligado al técnico argentino a prescindir de ambos en esta última semana. Todo ello no hace más que acrecentar una crisis, que Simeone busca subsanar recurriendo a la 'vieja guardia'. Lo cierto es que no le queda otra al técnico argentino. Parece que, finalmente, Julián Alvarez y Hancko sí podrían ser de la partida ante el conjunto bermellón, tras recuperarse de sendas molestias que les ausentaron del duelo en Anfield.

Las caras nuevas han copado la enfermería durante las últimas semanas, obligando a acudir a los últimos servicios de jugadores como Koke o Griezmann. El centrocampista dejó buenas sensaciones en el encuentro ante el Villarreal, pero no fue de la partida en Liverpool, al contrario que Griezmann. El francés, en cambio, está muy lejos de su nivel habitual. Diego Pablo Simeone volverá a reclamar un paso adelante de los pesos pesados del vestuario rojiblanco. La necesidad es máxima, también para el rival, pero el Atlético no se puede permitir un nuevo tropiezo si no quiere empezar a mirar con cierta distancia a Real Madrid y Barça.