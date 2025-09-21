Los atletas Fernando Carro y Lucía Rodríguez conquistan la 15ª edición de 'Madrid corre por Madrid'

La fiesta del running en la capital ya tiene nuevos campeones. Fernando Carro se impuso en la categoría masculina de la 15ª edición de Ibercaja Madrid corre por Madrid con un tiempo de 28:29, seguido de Alejandro Jiménez (29:30) y Cristian Martínez (29:35).

Fernando Carro vencedor de la 15ª edición de Madrid corre por Madrid, tras recibir sus trofeos de manos de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. / Corre por Madrid

En la prueba femenina, la olímpica en Tokio 2020 Lucía Rodríguez se llevó la victoria con 34:07, por delante de Clara Viñaras (35:24) y Daria Cordero (37:03).

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, hace entrega de los trofeos a las ganadoras de la categoría femenina de la 15ª edición de Madrid corre por Madrid. / Corre por Madrid

Una carrera con alma solidaria

Más de 10.000 corredores participaron este domingo 21 de septiembre en la cita deportiva que ya es tradición en el calendario madrileño. Los atletas recorrieron los 10 kilómetros que separan la calle Bravo Murillo del Paseo de Camoens, en un trazado único por enclaves emblemáticos como Colón, Puerta de Alcalá, Cibeles o Gran Vía.

Organizada por MAPOMA y promovida por la Fundación Madrid por el Deporte desde 2008, la prueba mantiene un fuerte carácter solidario: en sus ediciones ya ha donado más de 200.000 euros a causas sociales. Este año, los fondos se destinarán a la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Homenaje a la Hispanidad

La edición 2025 estuvo dedicada a la Hispanidad, con el objetivo de rendir homenaje a las raíces compartidas entre España y América. Un guiño simbólico que se sumó al ambiente festivo vivido tanto por los corredores como por los miles de ciudadanos y turistas que animaron en las calles.

Ayuso apuesta por los Juegos Olímpicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió al certamen y fue la encargada de entregar los premios a los vencedores. Desde la línea de meta, lanzó un mensaje claro sobre el futuro olímpico de la capital: "Vamos a pelear los Juegos Olímpicos. Es verdad que lo sucedido con La Vuelta ha ayudado bastante poco porque, además, ha habido uniones de deportistas y federaciones internacionales que nos han dicho que el espíritu y la carta olímpica cayeron en pedazos el otro día."

Voces desde el asfalto

El ambiente no solo se vivió en los tiempos de élite. Corredores como Íñigo Lizarralde, sub23 y dorsal 74, destacaron la exigencia y belleza del trazado: "El recorrido es muy turístico y distinto a los clásicos 10K de Madrid. Tiene subiditas que pondrán a prueba nuestro verano. Yo voy a por marca personal, pero lo bonito es que cada uno tiene su objetivo: unos competirán, otros solo disfrutarán. Lo mágico es el ambiente."

Seguridad y convivencia

Para garantizar una experiencia segura, MAPOMA puso en marcha un dispositivo especial con salidas por oleadas, puntos de avituallamiento, asistencia médica y un plan de tráfico coordinado con las instituciones públicas.