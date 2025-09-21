Aroa Moreno: "La historia reciente de este país está debajo de las piedras. Si no las levantamos, nunca vamos a conocerla"

Un día en pleno encierro pandémico, allá por 2020, Aroa Moreno paseaba con su hijo pequeño por unos montes cercanos a Hoyo de Manzanares, no muy lejos de la casa donde vivía con su familia, cuando escuchó unos disparos. Era una de aquellas salidas que se le permitían a los padres para que pudieran sacar a los niños a respirar un poco de aire puro. Pero lo que tenía que ser relajación y desahogo en medio de la naturaleza se convirtió en un buen susto. Las detonaciones sonaban muy cerca, Moreno cogió al niño y los dos salieron de allí pitando.

Al llegar a casa recibió una llamada. El jefe de un periódico en el que colaboraba quería encargarle un artículo en forma de carta abierta a un joven que hubiese estado implicado en la lucha armada contra la dictadura en la España de los 70. Cuando colgó y se puso a investigar sobre el tema, mientras miraba en Google Maps si la zona por donde había paseado era un coto de caza o a qué razón se podían deber los disparos, su sorpresa fue mayúscula: tres de los últimos ejecutados del franquismo habían sido fusilados allí, en un campo de tiro de la Academia de Ingenieros que el Ejército tiene en ese pueblo de la Sierra madrileña, y que todavía está en uso. A apenas unos pasos de distancia de los senderos por los que había estado caminando unas horas antes, el franquismo había puesto su broche de sangre a casi 40 años de dictadura.

"¿Cómo era posible que no supiera nada?", recuerda Moreno que se preguntó. "Yo soy una persona interesada en la memoria histórica, en temas de represión... Y además todo había sucedido en un sitio al que yo ya iba de adolescente a tocar la guitarra con mis amigos, a hacer botellón...". Enseguida supo que aquella historia la tenía que convertir en libro, y se puso manos a la obra. Al principio pensó que escribiría una crónica personal del hallazgo, una cosa breve que acabaría en tres o cuatro meses. "Pero cuando empecé a investigar y me encontré con la historia del FRAP, entendí que todo era mucho más complejo de lo que parecía. Detrás estaba el dolor de muchas familias, y vi que no podía abordarlo con improvisación".

Basado en hechos reales

Los hechos eran estos: el 27 de septiembre de 1975, hace ahora medio siglo, el franquismo ejecutaba a los últimos condenados a muerte de la historia de España. Dos miembros de ETA, condenados por el asesinato de un guardia civil y un policía armado, morían fusilados ese día en Burgos y en Barcelona. Mientras tanto, a Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, tres jóvenes militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) a los que se responsabilizaba de haber matado a otro policía armado (el primero) y a otro guardia civil (lo segundos), los ajusticiaban a la misma hora en la localidad serrana. Días antes, cuando se conocieron sus condenas, se habían producido numerosas manifestaciones dentro y fuera de España además de movimientos diplomáticos, y el régimen había decidido fusilarlos a cuarenta kilómetros de la capital para evitarse problemas.

Metida de lleno en aquella historia, Moreno escribió entre 2020 y 2021, recuerda, unas 60 páginas de lo que acabaría siendo este Mañana matarán a Daniel (Random House) que acaba de llegar a las librerías. Después, lo dejó. "Se cruzó mi segunda novela, después salió el libro de Almudena Grandes [una biografía de la autora madrileña escrita por ella e ilustrada por Ana Jarén] y además me separé... En ese momento de mi vida no podía escribir novelas, y el libro de Almudena fue como una tabla de salvación", dice para explicar la tardanza en terminar un libro más bien breve.

Grandes había sido, precisamente, una especie de mentora de la escritora cuando esta publicó en 2017 La hija del comunista, su primera novela y un pequeño fenómeno editorial. La segunda, La bajamar, salió en 2022. Este nuevo libro que tenía entre manos sería la tercera, aunque en este caso, al contrario que las anteriores, que eran pura ficción, se trataría de una novela muy pegada a la realidad. Pasaron tres años hasta que el verano pasado se sintió por fin capaz de volver a lo que había dejado a medias. En este septiembre de 2025 se cumplirían 50 años de aquellos hechos, y pensó que valía la pena volver a intentarlo.

La culpabilidad no es lo esencial

Cuando en un primer momento se puso a escribir el libro, había una pregunta fundamental que le rondaba la cabeza: ¿fueron aquellos hombres realmente culpables de los delitos de los que se les acusaba? A día de hoy, todavía no tiene la respuesta. Lo que sí tiene claro es que la pregunta clave era otra, que es la que acabó siendo el motor de su escritura: el por qué de ese olvido en el que habían caído aquellos fusilamientos, un ejemplo más del problema que España tiene con su memoria. "La historia reciente de este país está debajo de las piedras. Si no las levantamos, no la vamos a conocer nunca", asegura.

Aroa Moreno acaba de pulicar 'Mañana matarán a Daniel'. / Alba Vigaray

Las 170 páginas de Mañana matarán a Daniel ofrecen un relato que se mueve en diferentes niveles. Hay esbozos breves de cómo eran las vidas de los tres ejecutados antes de ser arrestados, y hay una crónica de su detención y de la causa a la que se les sometió, todo apoyado en testimonios de familiares y compañeros de viaje. Luego está otra crónica, casi un making of de cómo Moreno abordó la escritura del libro en diferentes momentos de su vida que no fueron precisamente fáciles, porque tenía que cuidar de un hijo muy pequeño todavía y le tocó, además, afrontar una separación. No quiso dejarlo fuera. "Metí la separación en el libro porque cambió mi forma de escribir. Yo antes tenía un soporte, una ayuda, y de pronto todo se volvió mucho más complicado. Me pareció que tenía que decirlo. Además él [su pareja] era un lector primero del que yo me fiaba absolutamente, y de pronto me vi sin eso".

Aunque en el libro también hay esbozos de la vida de José Luis y de Ramón, la escritora centra su atención sobre todo en el joven gallego Xosé Humberto Baena, al que en su casa conocen como Pite y que en su vida de militante semiclandestino es Daniel, el Daniel del título. "Siento más afinidad con él porque, como a mí, le gustaba escribir. Era lector y poeta", dice Moreno. La autora consiguió que le cedieran un relato que Daniel escribió en su celda, mientras esperaba su condena. Está incluido como un capítulo aparte al final del libro. El título, ese Mañana matarán a Daniel, proviene de un poema que escribió la víspera de las ejecuciones otro militante, Manuel Blanco Chivite. Condenado en la misma causa, el tribunal le perdonó la vida en el último momento.

A pesar de esa inclinación por él, dice Moreno que a Daniel no lo ve como protagonista único. "Los tres lo son", afirma. Para indagar en las vidas de aquellos jóvenes se nutrió, sobre todo, de las conversaciones que pudo tener con las hermanas de Xosé Humberto y de José Luis. "Fue muy delicado -reconoce-. Cada familia tiene un relato que le permite vivir con lo que pasó. Y yo sentía que pisaba un terreno pantanoso todo el rato, sin una verdad a la que asirme".

Más complicada todavía fue la investigación de la parte judicial. La autora intentó conseguir los sumarios de los consejos de guerra con los que se les encausó, pero están en manos del Ejército y no le dejaron verlos. Con el tiempo, le acabaron llegando por otro lado. "Los tienen los abogados y algunos periodistas de la época", explica. Es ahora, 50 años después de la condena, cuando esos documentos deberían quedar desclasificados. Otros archivos de la policía y de los juzgados relacionados con acontecimientos de la época, a los que sí pudo acceder, están llenos de tachones o manchas negras, completamente anonimizados para que no se vea quién ejecutaba la represión dictada por el régimen. "Fue frustrante ver cómo, tantos años después, todavía no se puede saber la verdad".

Torturadores en libertad

Uno de los capítulos más desgarradores del libro es aquel en el que se adentra en los sótanos de la Dirección General de Seguridad donde la policía franquista torturaba a sus enemigos políticos. El célebre Billy el Niño y su cuadrilla. "Pensé que había que contarlo porque, muchas veces, eso no se relata. Y la literatura tiene la capacidad de meterte la mano dentro y darte un pellizco en el estómago". Casi todos los policías implicados en aquel horror han salido impunes, amparados por las leyes de amnistía y por los favores de algunos jueces. Muchos siguieron ejerciendo ya en democracia. "Las familias han tenido que vivir con todo eso sin justicia, sin verdad. Algunos de aquellos tipos siguen recibiendo condecoraciones. Es desolador", se lamenta la escritora.

En esas familias ha pensado ella a menudo durante la escritura. En si, publicando el libro, no les haría volver a vivir unos hechos que fueron terribles. "Me decía: '¿voy a fusilarlos de nuevo y lo va a leer su hermana? ¿Va a tener que tragarse esto otra vez?'", recuerda. "Esas eran mis dudas, y lo escribí [en el libro se pregunta qué sentido tiene "volverlos a matar"] porque tenía que ser honesta con esas dudas. Hay escritores que dicen que reproducir la violencia es volver a violentar, pero yo pensé que tenía que contarlo. Porque si no, no se acaba de contar nunca".

En relación con esa memoria personal y colectiva en la que tanto queda por hacer, surgen en el libro diferentes reflexiones. Una es sobre las conmemoraciones de los 50 años de libertad con las que el actual gobierno pretende recordar y celebrar la llegada de la democracia. Ella, como muchos artistas e intelectuales, estuvo involucrada en los estadios iniciales del plan, pero no se muestra muy satisfecha con el resultado conseguido hasta ahora. "Se ha perdido una oportunidad de contar a la gente joven lo que fue aquello. Va pasando el tiempo, se acerca el 20N y no sé qué se hará finalmente, pero creo que no está calando". Si hubiéramos tenido una Revolución de los claveles como en Portugal, dice, "todo sería festivo. Pero celebrar la muerte del dictador por enfermedad, con todo lo que vino después y ese proceso transicional tan complejo..."

Consenso imposible

Para Moreno, en España tenemos una forma muy extraña de relacionarnos con nuestro pasado. "No comprendo que no haya un consenso político inamovible sobre ciertas cuestiones, que las leyes de memoria histórica sean algo que promulga un gobierno y que el siguiente que venga se las pueda cargar. Me cuesta creer que la derecha tenga esa incapacidad de mirar al pasado y asumirlo". Y añade: "Si has ido a una exhumación donde hay una señora de 90 años, uno de esos hijos [de los desaparecidos en la guerra] que ya casi se están muriendo y que esperan a ver si sale el zapato, el reloj, el botón de su padre, y no se te parte el corazón... es que no eres humano".

Cuando se le pregunta si en algún momento ha dudado de que este libro fuera una novela, responde tajante: "Para mí lo es, porque tiene los mecanismos de la literatura. He seleccionado lo que he querido, he hecho una estructura, le he dado tensión narrativa y no he utilizado las mismas herramientas que se utilizan en una crónica periodística".

Hubo un momento, durante el trabajo que llevó a cabo, en que lo que investigaba se convirtió en algo personal. A su abuelo paterno siempre lo había tenido por antifranquista, pensaba que había estado preso en Cuelgamuros por su militancia republicana. Pero haciendo una búsqueda relacionada con el libro descubrió que, aunque estuvo en la cárcel, no fue por motivos políticos. "Había robado una cartera. Luego seguí buscando y ví que estuvo en la Legión. Entonces pongo en Google 'Rif legión años 40' y en la primera fotografía que sale aparece mi abuelo sentado ahí, bajo las banderas con las calaveras", cuenta todavía sorprendida.

Resultó que la autora de La hija del comunista no era en realidad la nieta de un comunista. Pero a pesar de todo, y como en un gesto de esa reconciliación que también debería de terminar de sellar este país, dedicó el libro a su abuelo. "Tenemos que asumir esas contradicciones, aceptar que forman parte de nuestro pasado y que el país era así. La gente politizada no era tanta", dice desengañada. Lo parte positiva es que, mientras este país sigue tratando de coser esas heridas, y mientras historias como la que ha contado se siguen contando, ella ya tiene buen material de partida para su próxima novela.