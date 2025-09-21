Ángel Arroyo, leyenda del ciclismo, homenajeado en la Clásica Otero en Madrid

El b, subcampeón del Tour de Francia en 1983 y una de las grandes referencias del ciclismo español de los años ochenta, fue homenajeado el pasado fin de semana en la Clásica Otero, la marcha ciclista de época que celebró su séptima edición en Madrid y Villanueva del Pardillo.

Arroyo, profesional entre 1979 y 1989 en equipos como el Zor y el Reynolds, recibió el reconocimiento este domingo en la localidad madrileña en un recorrido con dos alternativas para los participantes: una ruta de 64 kilómetros y otra de 80 con ascenso al puerto de la Cruz Verde, ambas con bicicletas anteriores a 1987.

"Hace ilusión después de que ha pasado un montón de tiempo que se acuerden de ti. Estoy emocionado y éste es el ciclismo que debía ser ahora, con estas bicicletas clásicas, aunque nos cueste mucho subir la Cruz Verde con ellas", declaró Arroyo, natural de El Barraco (Ávila).

Un fin de semana de ciclismo clásico

El sábado, la capital acogió una marcha de 25 kilómetros con salida en la Puerta del Sol y meta en la calle Montalbán, junto al Ayuntamiento de Madrid. Allí se rindió homenaje a la exciclista roteña Belén López, además de a Pilar Rivero y Juan Merallo, por su labor en favor de una movilidad ciclista más segura y sostenible. El recorrido por Madrid incluyó enclaves emblemáticos como la plaza de Neptuno, Cibeles, el paseo del Prado y la Casa de Campo. "Para mí ir a Madrid, visitar la tienda de Otero, recordar mis primeras zapatillas que me regaló Sol, y ahora recibir este homenaje es increíble. Siento mucho orgullo y está bien que las nuevas generaciones vean cómo era el ciclismo de antes", afirmó Belén López tras el tributo.

Reconocimientos y respaldo institucional

La marcha contó con la participación del campeón olímpico en pista en Barcelona 1992, José Manuel Moreno, y con el apoyo del alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández, quien destacó que la Clásica Otero se ha consolidado como una "cita imprescindible" en el municipio. "Hemos tenido el honor de contar con figuras tan relevantes del ciclismo como Ángel Arroyo, José Manuel Moreno y Belén López, entre otros, cuya presencia ha dado aún más realce a esta edición", señaló el regidor, que también agradeció la labor de la Guardia Civil, Protección Civil y el Departamento de Deportes municipal. Fernández anunció además que Villanueva del Pardillo acogerá el próximo 26 de octubre la marcha ciclista La Mussara, para la que ya hay más de mil corredores inscritos.

En la pasada edición de la Clásica Otero se homenajeó a José Manuel Moreno y al pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin, entre otras leyendas del ciclismo.