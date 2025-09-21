Aarón Moreno (Emeerre), el diseñador Gen-Z que ha vestido a Karol G y Dua Lipa: "Con poder pagar el alquiler y tomar algo con mis amigos, me vale"

Aunque ya sabe lo que se siente al ganar, Aarón está nervioso. Quedan apenas unas horas para que la colección en la que lleva meses trabajando desfile en la Madrid Fashion Week por primera vez, este domingo a las 18 horas. De nuevo, lo hará compitiendo con otros ocho diseñadores por el premio al talento emergente que organiza la semana de la moda en la capital. “Quiero volver a ganar, obvio, pero sé que todos tenemos muchas posibilidades”, dice. La primera vez que se presentó al certamen tenía 23 años y ahora, con 28, todo ha cambiado, incluída su manera de ver la moda. “Sigo siendo jóven, eh, pero antes tenía un pensamiento mucho más ambicioso. Quería llegar a vender en infinidad de plataformas y ahora sólo quiero vivir. Con que me de para pagar el alquiler y tomar algo con mis amigos, me vale. Si no, pienso que no podría soportar el ritmo que este sector nos pide. En estos cinco años se podría decir que hasta he bajado el ritmo”, sostiene. Lo que antes era una montaña rusa con caídas libres constantes, se ha convertido en un proyecto estable y maduro.

Cuando le tocó escoger una carrera universitaria, el de Getafe no sabía qué escoger: “Estaba estudiando bachillerato y no me lo había planteado antes. Realmente, hasta hace poco no me di cuenta que yo de pequeño era el típico niño gay que pedía su muñeca por Navidad, la vestía y la peinaba. Llegó un momento en el que incluso rompí una sábana para hacerle un vestido a mano, pero esto me lo ha contado mi madre ahora. Yo no me acordaba. Hablando con ella y con mi hermana me he dado cuenta de que yo viví dos adolescencias: la mía propia y la de chica junto a mi hermana, que es seis años más pequeña”. Al terminar sus estudios en IADE, comenzó a trabajar junto a Miguel Becer, director creativo de Mané Mané: “Le ayudé unos años en el tema de la corsetería, la lencería, que era lo que más me gustaba. Hasta que un día, allá por 2019, me di cuenta de que tenía todo bajo control y creí que sería buena idea tirarme a la piscina con mi propio proyecto”. Y así nació Emeerre, una de las firmas de referencia en el mundo de la lencería masculina.

Emeerre se ha convertido en una de las firmas de referencia en el mundo de la lencería masculina. / Alba Vigaray

Entró en el mundo de la moda de forma accidentada o al menos eso dice él entre risas. “Luego resultó que caí donde tenía que caer”, añade. “Al inicio de mis estudios estaba más perdido que nada, pero enseguida comencé a picarme yo solo con los patrones y la costura. Si algo me quedaba mal me obligaba a repetir la prenda entera porque me daba vergüenza enseñarlo. Y así es como le cogí el gusto a todo esto”, relata. Durante la pandemia cuando fundó la marca que le da de comer hoy en día y, durante el confinamiento, creó la que sería su primera colección: “Era muy pequeñita, pero aún así la presenté a EGO, el concurso de talento emergente. No me cogieron y decidí mejorarla y darle difusión para que la gente entendiera cuál era mi perfil”. Y así fue, la redistribuyó en varios drops o cápsulas antes de volver a presentarse: “La segunda vez me cogieron. Se me dio bien y no creí hacer nada accidentado, pero no gané”. Fue la tercera vez, en 2023, cuando se alzó vencedor y pudo viajar a Praga con su marca.

¿Cómo vivió el nacimiento de la marca siendo tan joven?

Emprender fue algo traumático. Empecé la marca como un juego, algo divertido. Siempre da impresión decir que has montado una empresa, entonces empecé diciendo que era un proyecto. Hasta que un artista te encarga un traje o una revista te pide la ropa. Vas en piloto automático y no te das cuenta de que lo que estás creando deja de ser un proyecto y comienza a ser una empresa seria. Al haberme dicho que no en la Fashion Week la primera vez que me presenté, fui lanzando durante la pandemia lo que ya tenía preparado y, cuando logré desarrollar una identidad de marca, un producto muy concreto, dije: es el momento de desfilar. Y ha desembocado en esto. Aquí sigo.

¿Por qué presentarse una cuarta vez?

Al fin y al cabo sigo al frente del proyecto y sigo siendo una marca joven y emergente. En España la moda se valora de una forma un poco rara porque tenemos al gigante del fast fashion y la gente piensa que ese es el estándar, entonces para las pocas oportunidades que se nos dan al resto de diseñadores, hay que aprovecharlas si queremos algo de difusión. Sé que nada es gratis y lo que toca es trabajar de forma constante, pero también la gente tiene que aprender a consumir moda de otra manera. No les culpo, ya que si no llegamos a pagar el alquiler, cómo vamos a comprar un pantalón que no sea de Zara. Yo también los compro.

¿Qué ha cambiado a lo largo de estos años?

Si hablamos del diseño, he madurado un poco. Ya no solo pienso en un look, sino en cómo de comercial puede llegar a ser o de qué manera puedo nivelar todas las salidas del desfile para que se entienda la esencia de una colección: si es suficientemente comercial, si puede ser traducido a la calle o si es sólo para el show. En cambio, si hablamos de mi equipo, sigo con quienes estaban en el primer desfile. Somos algo más viejos pero seguimos siendo las mismas amigas de siempre. Realmente no quiero ser rica, sino estar tranquila, sin presión ni ganas de chillar. Mis objetivos no van más allá de poder sobrevivir el año y, de hecho, no descarto trabajar para alguna empresa grande porque siempre es divertido ver tus referencias adaptadas a otra empresa.

Lejos de estar pendiente de las tendencias en el sector textil o de las colecciones que despuntan a su alrededor, Aarón trata de mantenerse aislado de todo lo que ocurre. “Como marca pequeña que soy, no tengo los medios para hacer todo lo que me gustaría, entonces me da miedo pensar que he podido copiarme o coger una referencia de forma inconsciente. Me inspira mucho más mi círculo de amigos en el día a día y por eso siempre están a mi lado, de una forma u otra. Trato de rodearme de gente que viva libre, que sea coqueta, sexualmente abierta y que le guste pasárselo bien. Tomo más referencias de ahí que de un diseñador”, añade. Sin embargo, no todo el mundo entiende la estética semidesnuda del madrileño, que se aleja de la norma y da protagonismo a lo que otros tratan de ocultar: “Me encantaría que la gente hablase de mí como una marca de lencería y streetwear, pero depende del público, será una marca de guarras que cruza la línea de la vulgaridad. Yo simplemente creo que me atrevo con lo que el resto no”.

Autodefinido como un friki del patronaje y la costura, siempre utiliza una pieza de lencería como punto de partida. “Me gusta centrarme en elementos que todos llevamos pero pasan totalmente desapercibidos. En este caso la lencería, que no se suele enseñar, pero todo el mundo cuida en silencio”, dice. Tal es su rebeldía que, en desfiles anteriores, sacó la prenda interior fuera del look: “Me gusta jugar con la idea de lo que no se ve y se puede mostrar porque todos pensamos en eso”. El éxito cosechado a lo largo de estos años viene de la mano con un juicio social constante: “Entiendo que el perfil de la marca y mi discurso sean muy concretos y no entren tan fácilmente en las cabezas de determinadas personas. Como cualquier persona de cualquier minoría sabemos que siempre estamos abiertos a la opinión de los demás. Yo lo llevo bien, me da absolutamente igual y no les hago caso”. Karol G, Dua Lipa, Judeline, Bad Gyal, Aitana, Nathy Peluso, Emilia, Julia Fox o Ana Mena son algunas de las caras conocidas que se han enfundado en un traje de la firma antes de subirse al escenario.

Aarón Moreno (Emeerre) ganó el premio Mercedes Benz Fashion Talent en 2023. / Alba Vigaray

¿Cómo se gestiona un encargo de estas dimensiones?

Es un sello de calidad, por eso lo hacemos, aunque ello conlleve estar abiertos al juicio del consumidor. Recuerdo la primera vez que vestí a Karol G. Era 21 de diciembre y me llegó un mensaje de su equipo para diseñar el vestuario de su nuevo videoclip. Aunque era la primera Navidad que me había organizado para pasarla tranquilo, acababa de dejar mi otro trabajo y vivía solo de la marca. Adoro a Karol G, pero eran fechas malísimas y querían cinco looks en algo más de una semana. Y claro, el día 25 cerraban las tiendas. Recuerdo pensar ‘me cago en la puta, ¿cómo voy a llegar?’. Corrí, no dormí, trabajé mucho y entregué el encargo el 2 de enero. Pero claro, luego la vi en el vídeo con Shakira y estaban guapísimas. Además, ese traje terminó en el muñeco de cera de la cantante en el Madame Tussaud de Las Vegas, así que fue todo un éxito. Pensar que todo el mundo está yendo a hacerse una foto con Karol vestida de mi es muy fuerte. Lloré mucho durante el proceso pero ha merecido la pena. Me encantaría vestir a Rihanna embarazada porque soy un gay de catálogo, aunque creo que ya ha parido.

¿Cómo es la convivencia con otros diseñadores emergentes?

No puede ser más natural. Cada uno tiene su lenguaje y su propia manera de estilizarlo. Por más que haya 10 marcas haciendo corsés, estoy seguro de que en algo nos diferenciaremos. Si no, no existiríamos. Ninguno trata de destacar por encima del resto, sino coexistir con otras y más, estando al nivel que estamos. Entre los emergentes hay más relación de lo que la gente piensa. Sin ir más lejos, en la Fashion Week de febrero estaba ayudando a Ismael, de Bonet, en su desfile. Y si no es Ismael es Sandra. Y si no, es Sandra la que me está ayudando a mí. Se cree que estamos muy divididas pero la realidad es que somos compañeras y nos apoyamos en cada paso. Quien tenga mala actitud con otros diseñadores es, sinceramente, un gilipollas. Los malos rollos son de frikis.

Aarón podrá ser joven, pero ha sabido bucear en un mar de tiburones y encontrar un hueco que nadie estaba ocupando. Al menos, a su manera: “Si las marcas logran establecerse y perdurar en el tiempo será porque no hay nadie haciendo lo mismo. En mi caso el diseño masculino y la lencería es algo que nadie suele tocar. Creo que tengo mi nicho ahí y, de momento, me defiendo”. Este domingo el madrileño desfilará en la pasarela EGO del Mercedes Benz Fashion Talent junto a otros ocho diseñadores emergentes: SLV FRR, Antonio Del Canto, Dimoni Studio, Antonio Acuario, Asier Quintana, Skinsfromtheinsideofmymouth, Studio Cumbre y Guillermo Décimo.