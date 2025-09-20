Una tarta de bambú para "una nueva etapa": los nuevos pandas del Zoo de Madrid celebran su primer cumpleaños en España

El Zoo Aquarium de Madrid celebra este sábado el primer cumpleaños en España de los pandas gigantes Jin Xi y Zhu Yu, con una jornada de actividades que une divulgación, cultura y conservación. El evento coincide con la proximidad del Festival del Medio Otoño, también conocido como Festival de la Luna, una de las festividades más tradicionales de China.

Programa de la celebración

11:15 horas : entrega de una tarta de bambú y sandía a Jin Xi en su pradera exterior.

: entrega de una a Jin Xi en su pradera exterior. 12:00 horas : espectáculo de acrobacias en el aviario a cargo de artistas de Shenzhen.

: espectáculo de acrobacias en el aviario a cargo de artistas de Shenzhen. 13:15 horas: charla educativa sobre la biología y conservación del panda gigante.

Los dos ejemplares, nacidos en 2020, llegaron en abril de 2024 al Zoo de Madrid desde la Base del Panda Gigante de Chengdu, despertando gran expectación entre los visitantes. Jin Xi, macho, luce una característica mancha negra en la mejilla derecha, mientras que el nombre de Zhu Yu significa "quien disipa el mal y trae buena fortuna".

Símbolo de amistad entre China y España

El embajador de China en España, Yao Jing, subrayó que "el panda gigante es símbolo de paz y amistad" y destacó que esta celebración "refuerza los lazos" entre ambos países.

Por su parte, el director del Zoo de Madrid, Enrique Pérez, señaló que la llegada de esta pareja "representa una nueva etapa" en el compromiso del parque con la conservación del panda gigante, una trayectoria que se remonta a 1982 con el nacimiento de Chu Lin, el primer panda nacido en Occidente.

Madrid, referente europeo en conservación

Desde 2010, el Zoo de Madrid ha registrado seis nacimientos de pandas, consolidándose como uno de los referentes europeos en la cría y conservación de esta especie emblemática.

La jornada de este sábado, organizada en colaboración con el Centro Cultural de China, la Oficina de Turismo de China en España y la Embajada de la República Popular China, tendrá además un marcado carácter cultural, coincidiendo con las celebraciones del Festival de la Luna.