Real Madrid - Espanyol: sin Huijsen, pero con Vinicius para mantener el trono de LaLiga

El Real Madrid ofreció su mejor versión hasta la fecha durante la primera mitad del encuentro disputado ante el Olympique de Marsella. Parece que Xabi Alonso ya ha dejado su huella en gran parte de la plantilla blanca. Todos a una en la presión, con un Kylian Mbappé que ejerce como líder también en esta faceta. Más dudas generó el papel del equipo durante la segunda parte, un tanto falto de fuerzas, mostrándose como un equipo partido en ciertos momentos. "Nos está costando tener continuidad. Hoy era un partido difícil ante un rival complicado. Estamos en el camino y seguro que lo que vamos a ser dentro de tres o cuatro meses va a ser mejor todavía", confesaba el tolosarra. Este fin de semana, dispondrá de una nueva reválida ante el Espanyol (sábado, 16:15 horas), que se presenta al Santiago Bernabéu como una de las sorpresas de la temporada.

A reafirmar sensaciones

"Nosotros estamos con buena energía para prolongar la fase en la que nos encontramos. Tenemos ganas de completar un partido bueno. Ya hemos tenido fases muy buenas, pero necesitamos prolongar eso en el tiempo de los partidos", respondía Xabi Alonso a la primera pregunta de la rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto perico. Y es que el equipo del tolosarra dejó muy buenas sensaciones ante la Real Sociedad, pero la polémica expulsión de Huijsen cambió el ritmo del choque. Lo propio sucedió en la primera mitad del estreno en Champions ante el Marsella. Es por ello que los blancos buscan dar continuidad a la dinámica que atraviesan, ante un rival que llega en plena forma como es el Espanyol.

"Aspiro a que durante fases más largas tengamos esa sensación de control. Quiero que generemos, que tengamos estabilidad en el juego, porque eso nos dará estabilidad emocional. Evitará que no estemos demasiado excitados. Si te pasas... a veces tomas decisiones incorrectas. Cuanto más largas sean estas fases de juego, mejor", sentenciaba el tolosarra, consciente de que aún está por llegar la mejor versión de su equipo. Todo ello sustentado en una presión asfixiante sobre el rival. Tanto es así que Kylian Mbappé, hombre encargado de iniciar la presión sobre el rival, completó el pasado martes su partido con más presiones en campo rival desde 2019, cuando apenas era un recién llegado a la élite del fútbol.

Sin Huijsen, pero con Vinicius

Durante las últimas horas, en las oficinas de Valdebebas, se ha prestado especial atención a la situación de Dean Huijsen. El central español recibió una tarjeta roja en el encuentro ante la Real Sociedad y cumplirá sanción este sábado ante el Espanyol. A lo largo de la semana, el conjunto blanco ha interpuesto varios recursos para intentar evitar la sanción de Huijsen. En primer lugar, tal y como manda el protocolo, acudió al Comité de Disciplina, que rechazó la petición de los blancos. Posteriormente, el Comité de Apelación siguió la misma línea. Y, por último, en un intento desesperado del club por reclutar al futbolista de cara al choque liguero del sábado, también acudió al TAD, que siguió el discurso marcado por los dos órganos previos y rechaza las alegaciones del Real Madrid. "Por una parte, no me sorprende. Me hubiese gustado otra decisión... pero no va a ser posible. Si se acepta un error, debería tener sus consecuencias, pero no. Y vamos a dejarlo ahí", se sinceraba Xabi Alonso.

El que sí estará es Vinicius. Un nombre recurrente durante la previa, objeto de varias preguntas en la rueda de prensa durante el pasado viernes en Valdebebas. "Le veo bien. Ayer, tras el otro día, se le veía que no era el momento de hablar con él. Pero hoy ya estaba más positivo. He hablado un poco con él y hecho algunos ejercicios... Pero llevamos sólo cinco partidos de Liga. Queda muchísimo, esto es una maratón hasta mayo. Hay que ir poco a poco", confesaba Xabi Alonso, acerca de la conversación que futbolista y técnico han mantenido tras la suplencia ante el Marsella. Todo hace indicar que este sábado si será de la partida ante el conjunto perico, en un nuevo intento por recuperar la mejor versión del brasileño en una semana en la que ha estado en el foco mediático.

Más dudas existen en torno a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. Ambos regresaron a la convocatoria en el encuentro de Champions. Ahora se suma Endrick. En el caso de los centrocampistas, Xabi ha dejado caer que ambos "podrían tener minutos este sábado". Tres nuevos efectivos que se suman a esa construcción de plantilla del tolosarra, en la que todos serán importantes a final de temporada. Mientras tanto, el foco en Chamartín se centra en la competición doméstica, donde inician un periplo de tres encuentros en poco más de una semana. Todo comenzará este sábado en el Bernabéu ante el Espanyol, pero después tocará visitar El Ciutat de Valencia y el Metropolitano para seguir en lo más alto de la clasificación de LaLiga.