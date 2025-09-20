Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

POLÉMICA

PACMA llama a la ciudadanía a manifestarse este sábado en Madrid por el fin de la tauromaquia

En anteriores ediciones, junto a la ciudadanía, se manifestaron personajes conocidos como Jorge Javier Vázquez, Sara Sálamo, Michelle Calvó, Carlo Costanzia, Rocío Vidal, Beatriz Rico o el grupo musical Amistades Peligrosas

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación anual ‘Misión Abolición’ del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), frente a la plaza de toros de Las Ventas, a 21 de septiembre de 2024, en Madrid (España).

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación anual ‘Misión Abolición’ del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), frente a la plaza de toros de Las Ventas, a 21 de septiembre de 2024, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Europa Press

El Partido Animalista (PACMA) ha convocado una nueva edición de la manifestación antitaurina 'Misión Abolición', que tendrá lugar este sábado a las 17:30 horas en la Puerta del Sol de Madrid, según ha informado el partido.

De esta forma, hace un llamamiento a la ciudadanía para exigir a las instituciones el fin de la tauromaquia. "La sociedad española quiere avanzar hacia un futuro libre de maltrato animal y sin corridas de toros, y así volveremos a demostrarlo en la Puerta del Sol", ha asegurado.

En anteriores ediciones, junto a la ciudadanía, se manifestaron personajes conocidos como Jorge Javier Vázquez, Sara Sálamo, Michelle Calvó, Carlo Costanzia, Rocío Vidal, Beatriz Rico o el grupo musical Amistades Peligrosas.

La formación política ha recordado que la tauromaquia aun recibe cantidades "ingentes" de dinero público, pese a ser rechazada por "una gran parte" de la sociedad. En este sentido, manifiesta que cada año, miles de toros y novillos son sometidos a un "sufrimiento extremo" e incluso mueren en plazas y festejos populares, mientras "crece la sensibilidad social hacia el respeto y la protección de los animales".

