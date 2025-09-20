PACMA llama a la ciudadanía a manifestarse este sábado en Madrid por el fin de la tauromaquia

El Partido Animalista (PACMA) ha convocado una nueva edición de la manifestación antitaurina 'Misión Abolición', que tendrá lugar este sábado a las 17:30 horas en la Puerta del Sol de Madrid, según ha informado el partido.

De esta forma, hace un llamamiento a la ciudadanía para exigir a las instituciones el fin de la tauromaquia. "La sociedad española quiere avanzar hacia un futuro libre de maltrato animal y sin corridas de toros, y así volveremos a demostrarlo en la Puerta del Sol", ha asegurado.

En anteriores ediciones, junto a la ciudadanía, se manifestaron personajes conocidos como Jorge Javier Vázquez, Sara Sálamo, Michelle Calvó, Carlo Costanzia, Rocío Vidal, Beatriz Rico o el grupo musical Amistades Peligrosas.

La formación política ha recordado que la tauromaquia aun recibe cantidades "ingentes" de dinero público, pese a ser rechazada por "una gran parte" de la sociedad. En este sentido, manifiesta que cada año, miles de toros y novillos son sometidos a un "sufrimiento extremo" e incluso mueren en plazas y festejos populares, mientras "crece la sensibilidad social hacia el respeto y la protección de los animales".