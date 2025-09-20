CICLISMO
Mussara 24 horas llega al Circuito del Jarama: una prueba de ciclismo de resistencia en Madrid
Este otoño, la marca llevará a cabo dos pruebas en territorio madrileño. Por un lado, la novedosa Mussara 24H Comunidad de Madrid y Mussara Villanueva del Pardillo, que se celebrará por segundo año consecutivo
En 2015, nació Mussara, una marca cicloturista que tenía como objetivo transformar el ciclismo amateur, organizando pruebas nunca antes vistas y situando al sector en otra dimensión. Una década después, con varias de estas pruebas de resistencia ya a sus espaldas, llegan a Madrid y, más concretamente, al Circuito del Jarama. Esta competición de resistencia se podrá desarrollar en formato de 12 o 24 horas, con el objetivo de completar el mayor número de vueltas alrededor del circuito.
Con presencia nacional también en otras ciudades como Barcelona o San Sebastián y acciones durante todo el año, Mussara es el único gran circuito de pruebas cicloturistas en España, siendo la comunidad líder del ciclismo amateur. Ya durante el año pasado desembarcó en Madrid para celebrar Mussara Villanueva del Pardillo, con salida y llegada en la población de Villanueva del Pardillo. Para esta temporada también está prevista la cita, que se disputará en el mes de octubre.
Se celebrará los días 27 y 28 de septiembre en el Circuito del Jarama, donde equipos de 2, 4, 6 u 8 ciclistas competirán por completar el mayor número de vueltas posibles. En función de los participantes en cada equipo, optarán a recorrer 12 o 24 horas de competición, alrededor de los 3,850 kilómetros que contempla el circuito en cada una de sus vueltas.
Mussara llega a Madrid
La presentación de la innovadora prueba deportiva reunió a figuras destacadas como Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid; Jesús García, CEO de RPM Sports; Sergi Muñoz, director de Mussara; y el exciclista profesional Luis León Sánchez.
“El gobierno regional se ha volcado con esta cita porque Madrid ama el deporte. Queremos ofrecer nuevas formas de practicarlo, y hacerlo en un espacio tan emblemático como el Jarama es todo un lujo”, explicaba el director general de Deportes de la región. “Quien participe, vivirá una experiencia ciclista irrepetible”, añadía Jesús García acerca de la prueba que nación en Cataluña pero ya ha llegado a Madrid.
Sergi Muñoz va un paso más allá. “Sí, sin duda está la parte de competición y la estrategia por ser el equipo que dé más vueltas al circuito, pero es algo que va más allá. También es clave el factor de la convivencia, los equipos que vienen simplemente a disfrutar de bici y a compartir el fin de semana con sus amigos en un entorno que de otra forma no conocerían”, confiesa.
Además, la prueba contará con la participación estelar de Luis León Sánchez, excorredor profesional con un brillante palmarés que incluye etapas en el Tour de Francia y varios campeonatos de España.
