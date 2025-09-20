SUCESO
Muere un hombre de 44 años tras caer del tejado de una nave en Torrejón de Ardoz
La víctima ya había fallecido cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar del accidente
EFE
Un hombre de 44 años ha fallecido este sábado tras precipitarse desde el tejado de una nave, ubicada en la calle Pirita en Torrejón de Ardoz, debido a que cedió el tragaluz, informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La víctima estaba realizando una reparación en la cubierta de la nave, dedicada a vivienda y sin actividad industrial, cuando se precipitó accidentalmente desde una altura de 6 metros, sin que se trate de un accidente laboral, según las mismas fuentes.
La llamada al 112 se recibió a las 17:01 de esta tarde y, cuando el equipo sanitario del Summa llegó al lugar, el hombre ya había fallecido.
La Policía Nacional investiga las circunstancias del accidente. También acudieron al lugar agentes de la Policía Local junto con la ambulancia municipal.
