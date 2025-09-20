El menú del día en Madrid se dispara por encima de los 15 euros de media: la hostelería registra una subida del 3,7% con respecto al año pasado

En enero de 2025, la inflación en la Comunidad de Madrid alcanzó el 3,1%, destacando incrementos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,6%), así como en restaurantes y hoteles (5,3%). En concreto, la hostelería en la capital española registraba una subida de precios de restauración del 3,7% este mes de agosto con respecto al año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Esto, entre otras cosas, se debe a una combinación de factores estructurales que afectan tanto a los consumidores como a las empresas: el aumento de los costes en sectores clave, la presión que afecta al mercado inmobiliario, las dificultades para ajustar los salarios al nivel de vida en la capital o la persistencia de la inflación subyacente.

La subida de precios de la hostelería madrileña de los últimos meses se mantiene constante, entre un 3,6% y un 3,8%. En 2024, el coste medio de un menú del día en Madrid se situaba en 14,80 euros, más de un euro y medio por encima de la media nacional, según datos de Hostelería de España y Edenred. Supuso un incremento del 6,1% con respecto al año anterior, reflejando el impacto de la inflación.

Cocido a la madrileña de la Taberna La Bola (Madrid) / Taberna La Bola

15,30 euros

Teniendo en cuenta los datos recogidos este último año, el precio medio de un menú del día en la capital rondaría ahora mismo los 15,30 euros. Si bien la capital se postula como una de las ciudades españolas más caras, Bilbao y Barcelona ya contaban con menús del día en sus calles de 15,50 y 15,10 euros respectivamente.

Como en todo, los costes varían significativamente dependiendo del barrio en que nos encontremos. Por ejemplo, en el barrio de Salamanca, donde predomina el lujo y hay un mayor poder adquisitivo, algunos menús del día llegan a costar 35 euros por persona. Sin embargo, en barrios más periféricos, algunos comercios tradicionales mantienen precios populares y ofrecen menús del día por menos de 11 euros. Esto demuestra que, pese a que el coste medio haya aumentado en los últimos años, es posible encontrar opciones más económicas, especialmente en zonas menos céntricas.

Así mismo, actualmente en Madrid, una cerveza doble (0,5 l), la más demandada en la capital, cuesta de media unos 3,90 euros, según Numbeo. Sin embargo y aunque los precios oscilan entre los tres y cuatro euros en la mayoría de establecimientos, si nos desplazamos hasta una de las zonas más caras de la ciudad como el barrio de Salamanca, el coste puede alcanzar los 4,50 o cinco euros.

Vista de la Cafetería Hola Coffee, en la calle Lagasca, recientemente elegida entre las doce mejores del mundo / ALBA VIGARAY

Agua gratis

En ocasiones son las bebidas las que incrementan el coste de una comida o cena en un restaurante, que deciden no incluirla en el menú. Es por eso que, desde que se aprobó la ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que obliga a bares y restaurantes a ofrecer agua no envasada de forma gratuita a quienes lo soliciten, muchos clientes optan por completar su menú de esta forma.

Por otro lado, el auge de las cafeterías denominadas ‘de especialidad’ ha incrementado el precio de un simple café con leche, que llega a costar más de cinco euros en estos establecimientos. Si tenemos en cuenta el concepto tradicional de esta bebida, los costes en bares o restaurantes comunes oscilan los 2,50 euros, mientras que si lo tomamos en barrios como Salamanca o Chamberí, llegan a los 5,50. Es al alejarse a barrios más asequibles cuando encontramos precios por debajo de los dos.

Además, la mayoría de establecimientos cobran un suplemento de 0,5 o un euro si el cliente pide hielo o bebidas vegetales como las de soja, avena o almendras. Según el Ministerio de Economía, se espera que la inflación alcance su pico en septiembre de 2025 para, posteriormente, descender a alrededor del 2,5% a finales de este año, con una media del 1,9% en 2026 según el INE.