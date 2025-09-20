Madrileña Red de Gas alerta a sus clientes de una filtración de datos personales por una brecha en sus sistemas informáticos

Madrileña Red de Gas ha notificado a sus clientes una filtración de datos personales tras detectar el pasado 12 de septiembre una brecha en sus sistemas informáticos. Según ha comunicado la empresa, los datos afectados incluyen el número de CUPS (Código Universal del Punto de Suministro), así como información de contacto e identificativa de los usuarios.

La compañía insiste en que no se han visto comprometidos datos bancarios ni contraseñas y que, hasta el momento, no se tiene constancia de que el incidente haya tenido consecuencias negativas para los afectados.

Comunicación a las autoridades

Tras el hallazgo, Madrileña Red de Gas activó de inmediato su protocolo de seguridad e informó a las autoridades competentes, en concreto al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con las que sigue en contacto.

Asimismo, la empresa trabaja con un equipo legal independiente especializado en ciberseguridad para reforzar la protección de la información y garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Madrileña Red de Gas ha notificado a sus clientes una filtración de datos personales. / EPE

Medidas adicionales

Como parte de las medidas adoptadas, la compañía ha implementado un sistema de doble factor de autenticación en su Oficina Virtual. A partir de ahora, cada inicio de sesión requerirá la introducción de un código alfanumérico enviado al correo electrónico registrado por el usuario.

Madrileña Red de Gas ha recordado a los clientes la importancia de mantener sus dispositivos actualizados, no compartir contraseñas y extremar las precauciones frente a correos o llamadas que soliciten información personal o bancaria.

Atención a los clientes

Los usuarios que deseen ampliar información o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición o portabilidad pueden dirigirse al Delegado de Protección de Datos en la dirección de correo electrónico proteccion.datos@madrilena.es o por correo postal en la sede de la compañía, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La empresa ha subrayado que mantendrá informados a los clientes sobre cualquier avance significativo y ha reiterado que "la seguridad de los datos es nuestra prioridad".