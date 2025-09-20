CIBERSEGURIDAD
Madrileña Red de Gas alerta a sus clientes de una filtración de datos personales por una brecha en sus sistemas informáticos
La compañía asegura que no se han visto comprometidos datos bancarios ni contraseñas de acceso, aunque advierte a los clientes de posibles intentos de fraude
Madrileña Red de Gas ha notificado a sus clientes una filtración de datos personales tras detectar el pasado 12 de septiembre una brecha en sus sistemas informáticos. Según ha comunicado la empresa, los datos afectados incluyen el número de CUPS (Código Universal del Punto de Suministro), así como información de contacto e identificativa de los usuarios.
La compañía insiste en que no se han visto comprometidos datos bancarios ni contraseñas y que, hasta el momento, no se tiene constancia de que el incidente haya tenido consecuencias negativas para los afectados.
Comunicación a las autoridades
Tras el hallazgo, Madrileña Red de Gas activó de inmediato su protocolo de seguridad e informó a las autoridades competentes, en concreto al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con las que sigue en contacto.
Asimismo, la empresa trabaja con un equipo legal independiente especializado en ciberseguridad para reforzar la protección de la información y garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Medidas adicionales
Como parte de las medidas adoptadas, la compañía ha implementado un sistema de doble factor de autenticación en su Oficina Virtual. A partir de ahora, cada inicio de sesión requerirá la introducción de un código alfanumérico enviado al correo electrónico registrado por el usuario.
Madrileña Red de Gas ha recordado a los clientes la importancia de mantener sus dispositivos actualizados, no compartir contraseñas y extremar las precauciones frente a correos o llamadas que soliciten información personal o bancaria.
Atención a los clientes
Los usuarios que deseen ampliar información o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición o portabilidad pueden dirigirse al Delegado de Protección de Datos en la dirección de correo electrónico proteccion.datos@madrilena.es o por correo postal en la sede de la compañía, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
La empresa ha subrayado que mantendrá informados a los clientes sobre cualquier avance significativo y ha reiterado que "la seguridad de los datos es nuestra prioridad".
- El comité de huelga de Trablisa mantiene los paros en Barajas y denuncia una situación 'muy complicada
- Brava Madrid, propiedad del fondo proisraelí KKR, arranca este viernes en Torrejón entre manifestaciones de vecinos y espantada de artistas y asistentes
- Así avanzan las obras de Madring, el circuito de F1 en Ifema: 300 trabajadores, asfalto en octubre y cinco semanas de adelanto
- Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno este martes: 'Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto
- Restablecidos los trenes AVE entre Madrid y Barcelona tras un incendio próximo a la vía
- Estos son los precios de las entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid
- La reapertura de la Línea 7B de Metro tras tres años costará 48 millones de euros más de lo presupuestado en 2022
- Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: 'No va a haber convenio ni subida salarial