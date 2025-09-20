MÉDULA ÓSEA
Madrid supera los 72.000 donantes de médula con un aumento del 6,5% en el último año
Este sábado se celebra el Día Mundial del Donante de Médula bajo el lema "En Madrid la esperanza tiene nombre... ¡Tú! ¡Dona médula!"
EFE
La Comunidad de Madrid ha alcanzado los 72.213 donantes de médula ósea inscritos en el registro nacional (REDMO), lo que supone un incremento del 6,5% en los últimos doce meses con la incorporación de 4.670 nuevas personas.
Con motivo del Día Mundial del Donante de Médula, que se celebra este sábado, el Centro de Transfusión regional ha informado de que la región se mantiene además como líder en España en donaciones efectivas, con un total de 178 realizadas durante el último año, señala en una nota de prensa el Gobierno regional.
Bajo el lema "En Madrid la esperanza tiene nombre... ¡Tú! ¡Dona médula!", la sanidad pública madrileña ha recordado la importancia de ampliar el registro, ya que la probabilidad de encontrar un donante compatible no emparentado para un paciente se sitúa solo entre un 25% y un 30% de los casos por motivos genéticos.
Para fomentar la inscripción, el Centro de Transfusión ha puesto en marcha una acción formativa dirigida a profesionales de Atención Primaria con el objetivo de que puedan informar y facilitar la captación de potenciales donantes en los centros de salud.
Los requisitos para registrarse son tener entre 18 y 40 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y tener un índice de masa corporal entre 20 y 35. El proceso inicial consiste en la extracción de una simple muestra de sangre para analizar el perfil genético del candidato.
Aunque el registro se realiza hasta los 40 años, la donación efectiva puede llevarse a cabo hasta los 60. En un 85% de los casos, esta se realiza por vía periférica, un método similar a una donación de sangre, mientras que solo el 15% requiere una intervención en quirófano.
Desde el pasado mes de julio, los inscritos de la región en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea tienen incluido un carnet que así lo certifica en su Tarjeta Sanitaria Virtual.
