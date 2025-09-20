Madrid registra casi 5.000 detenciones por drogas en 2024: hipnosedantes y cannabis lideran el consumo

La Comunidad de Madrid cerró el año 2024 con 4.968 detenciones vinculadas al tráfico de drogas, lo que supone un incremento del 1 % respecto al ejercicio anterior (4.921 arrestos). En paralelo, las denuncias por este tipo de delitos apenas variaron, con 71.078 casos frente a los 71.159 registrados en 2023, según la Estadística Anual sobre Drogas elaborada por el Instituto de Estadística regional.

Cocaína, marihuana y hachís: desplome en las incautaciones

La cocaína encabezó las sustancias incautadas en 2024, con 6,34 toneladas, un 17,8 % menos que en 2023.

En segundo lugar se situó la marihuana, con 2,60 toneladas, muy por debajo de las 5,54 toneladas del año anterior (-72 %).

El hachís completó el ranking con 2 toneladas, frente a las más de 10 toneladas incautadas en 2023, lo que supone un descenso del 134,4 %.

En cantidades mucho menores se registraron incautaciones de opio (1 g), morfina (7,5 g) y crack (162 g), además de benzodiacepinas como Lorazepam (245 unidades) y Diazepam (239), y medicamentos para la disfunción eréctil (21.306 unidades).

Percepción y consumo en la Comunidad de Madrid

Dentro del Plan Regional contra las Drogas, la Comunidad realizó una encuesta a finales de 2024 en la que participaron más de 1.500 personas.

El estudio revela que las sustancias más consumidas son:

Hipnosedantes (26 %)

(26 %) Cannabis (20 %)

(20 %) Analgésicos opioides (13 %)

Por otro lado, un 54 % de los madrileños entre 14 y 50 años asegura no haber consumido nunca drogas.

En cuanto al nivel de riesgo percibido, la heroína (9,06 sobre 10) encabeza la lista de las más peligrosas, seguida de la cocaína (8,80) y el éxtasis (8,68). Los jóvenes de 14 a 17 años son el grupo que otorga mayor peligrosidad a estas sustancias.

Educación y prevención

La educación escolar es considerada la vía más efectiva para la prevención: un 77 % de los encuestados la señala como principal herramienta. Además, los centros docentes y de formación son la fuente de información más habitual para adolescentes (72 %).

En este contexto, el Gobierno autonómico ha impulsado medidas como buzones anónimos de denuncia, talleres de prevención, charlas policiales con patrullas caninas y la figura del agente tutor. También se lanzó una campaña con carteles-espejo, que mostraban un reflejo distorsionado para concienciar sobre los efectos del consumo.

En caso de necesitar ayuda por adicciones, los madrileños señalan como principales recursos los centros de atención a drogodependientes (64 %) y los hospitales y centros de salud (55 %).