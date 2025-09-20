Dos heridos graves tras la colisión de una furgoneta VTC y un camión en la M-40 a la altura de Puente de Vallecas.

Un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este sábado en la M-40, a la altura de Puente de Vallecas (Madrid), ha dejado dos heridos de consideración. En el siniestro se vieron implicados una furgoneta de servicio VTC y un camión, según ha informado Emergencias Madrid.

El accidente en la M-40

El choque se produjo alrededor de las 05.15 horas en el kilómetro 21 de la calzada exterior de la M-40. El conductor del camión, un hombre de 58 años, quedó atrapado en el vehículo y tuvo que ser rescatado por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Estado de los heridos

El camionero sufrió una fractura de fémur y posibles fracturas en la cadera y la pelvis. Tras ser estabilizado por el Samur-Protección Civil, fue trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

El conductor de la furgoneta, un joven de 28 años, presentó múltiples contusiones y fue ingresado en el mismo hospital en estado potencialmente grave. La Guardia Civil de Tráfico investiga las circunstancias del accidente y se hizo cargo de la regulación de la circulación en la zona tras el siniestro.