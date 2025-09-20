Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO EN MADRID

Dos heridos graves tras la colisión de una furgoneta VTC y un camión en la M-40 a la altura de Puente de Vallecas

Un hombre de 58 años ha resultado herido grave y otro de 28 años ha sido trasladado como potencialmente grave tras un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este sábado en la M-40 en Puente de Vallecas

Dos heridos graves tras la colisión de una furgoneta VTC y un camión en la M-40 a la altura de Puente de Vallecas.

Dos heridos graves tras la colisión de una furgoneta VTC y un camión en la M-40 a la altura de Puente de Vallecas. / Emergencias 112 Madrid

Javier Niño González

Madrid

Un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este sábado en la M-40, a la altura de Puente de Vallecas (Madrid), ha dejado dos heridos de consideración. En el siniestro se vieron implicados una furgoneta de servicio VTC y un camión, según ha informado Emergencias Madrid.

El accidente en la M-40

El choque se produjo alrededor de las 05.15 horas en el kilómetro 21 de la calzada exterior de la M-40. El conductor del camión, un hombre de 58 años, quedó atrapado en el vehículo y tuvo que ser rescatado por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Estado de los heridos

El camionero sufrió una fractura de fémur y posibles fracturas en la cadera y la pelvis. Tras ser estabilizado por el Samur-Protección Civil, fue trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

El conductor de la furgoneta, un joven de 28 años, presentó múltiples contusiones y fue ingresado en el mismo hospital en estado potencialmente grave. La Guardia Civil de Tráfico investiga las circunstancias del accidente y se hizo cargo de la regulación de la circulación en la zona tras el siniestro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El comité de huelga de Trablisa mantiene los paros en Barajas y denuncia una situación 'muy complicada
  2. Brava Madrid, propiedad del fondo proisraelí KKR, arranca este viernes en Torrejón entre manifestaciones de vecinos y espantada de artistas y asistentes
  3. Así avanzan las obras de Madring, el circuito de F1 en Ifema: 300 trabajadores, asfalto en octubre y cinco semanas de adelanto
  4. Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno este martes: 'Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto
  5. Restablecidos los trenes AVE entre Madrid y Barcelona tras un incendio próximo a la vía
  6. Estos son los precios de las entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid
  7. La reapertura de la Línea 7B de Metro tras tres años costará 48 millones de euros más de lo presupuestado en 2022
  8. Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: 'No va a haber convenio ni subida salarial

PACMA llama a la ciudadanía a manifestarse este sábado en Madrid por el fin de la tauromaquia

PACMA llama a la ciudadanía a manifestarse este sábado en Madrid por el fin de la tauromaquia

Madrid registra casi 5.000 detenciones por drogas en 2024: hipnosedantes y cannabis lideran el consumo

Madrid registra casi 5.000 detenciones por drogas en 2024: hipnosedantes y cannabis lideran el consumo

Alcaraz se estrena con victoria en el dobles de la Laver Cup y deja en 3-1 la ventaja de Europa

Alcaraz se estrena con victoria en el dobles de la Laver Cup y deja en 3-1 la ventaja de Europa

Ucrania denuncia un "ataque masivo" ruso con 40 misiles y 580 drones

Ucrania denuncia un "ataque masivo" ruso con 40 misiles y 580 drones

El pueblo más 'brillante' de Aragón está en Zaragoza: lo vigila un castillo y tiene una preciosa judería

El pueblo más 'brillante' de Aragón está en Zaragoza: lo vigila un castillo y tiene una preciosa judería

Una trabajadora del hospital mallorquín Son Llàtzer borró adrede los datos de 1.712 embriones congelados

Una trabajadora del hospital mallorquín Son Llàtzer borró adrede los datos de 1.712 embriones congelados