EDUCACIÓN
La Comunidad de Madrid impulsa un nuevo programa educativo de actividades artísticas en los centros escolares
El decreto regulará el Coro de Niños y Jóvenes y la nueva Agrupación de Percusión autonómica
La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un Programa Educativo de Actividades Artísticas con el objetivo de fomentar la práctica de estas disciplinas en los centros de enseñanza de la región fuera del marco de las enseñanzas regladas. La medida incluye la regulación del Coro de Niños y Jóvenes y de la recién creada Agrupación de Percusión autonómica.
El Consejo de Gobierno ha analizado esta semana el estado de tramitación del decreto, que será sometido en los próximos días a información pública a través del Portal de Transparencia. Según informó el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, la iniciativa busca:
- Mejorar la calidad y ampliar la oferta de actividades artísticas no regladas.
- Potenciar la práctica musical y escénica entre los alumnos.
- Incorporar estas actividades como herramientas de aprendizaje complementarias.
El programa se dirige a estudiantes, profesores, familias y exalumnos, y permitirá a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades crear nuevas propuestas educativas en este ámbito.
Coro y agrupación de percusión
El decreto fijará la finalidad, el procedimiento de admisión y la organización interna de ambos conjuntos artísticos.
El Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid nació como un proyecto pedagógico destinado a facilitar a los menores una formación vocal y artística de calidad. Por su parte, la nueva Agrupación de Percusión ofrecerá a sus integrantes una experiencia colectiva mediante la práctica de instrumentos de percusión.
