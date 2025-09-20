CULTURA EN LA CAPITAL
El arte canario desembarca en Madrid: trece creadores y una travesía cultural que arranca en AmartE
La primera edición de AmartE Madrid reúne a trece artistas canarios e internacionales en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, con una programación de masterclass, mesas redondas y visitas guiadas de acceso gratuito
La historia empieza un jueves de septiembre. El próximo día 25, la Sala Polivalente de la Delegación del Gobierno de Canarias, en pleno corazón de Madrid, abrirá sus puertas a la primera edición de AmartE Madrid, un proyecto que no quiere ser solo una exposición. Es, más bien, un viaje cultural: trece artistas consagrados, doce masterclass gratuitas y un itinerario que conecta las islas con la capital y, después, con Tenerife.
Canarias y la Península, un puente en forma de arte
El objetivo lo resume su directora, Karen López: "AmartE Madrid nace con el objetivo de visibilizar la creación contemporánea de las Islas en la Península y tender puentes culturales sólidos entre territorios, generaciones y disciplinas".
Ese puente se levanta con nombres propios. Conrado Díaz Ruiz, guardián del realismo mágico; TOBA, renovador de la acuarela; María L. Hodgson, geómetra de la luz; o Roberto Batista, que indaga en la identidad insular. Junto a ellos, Álvaro SonSon, Jaume Queralt, José María Cuasante, Luis Fega, Rafael Peñalver, Lisi Prada, Javier Pagola, Manolo Oyonarte y Sergio París. Trece miradas, trece lenguajes, con trayectorias que han cruzado fronteras y pisado más de 50 países.
Mucho más que una exposición
AmartE Madrid se mueve entre la contemplación y la participación. La muestra se acompaña de un programa formativo con doce masterclass abiertas al público, además de visitas guiadas, mesas redondas y sesiones participativas.
"AmartE presenta un alto nivel artístico ya que une la excelencia de las obras con un completo programa de masterclass que lo consolidan como un espacio vivo de formación, diálogo y memoria compartida", añade López.
Una travesía cultural: de Madrid a Tenerife
Pero Madrid será solo el inicio. En diciembre, la exposición se instalará en el Liceo Taoro de La Orotava (Tenerife Norte) y, en enero de 2026, cerrará su recorrido en la Galería de Arte GOMA de Adeje. Tres paradas para un mismo pulso: "El arte como lenguaje común, la cultura como puente y la formación como legado".
AmartE Madrid: información práctica
- Fechas: del 25 de septiembre al 15 de octubre de 2025.
- Inauguración: jueves 25, a las 19.00 horas.
- Lugar: Sala Polivalente de la Delegación del Gobierno de Canarias, calle Fernanflor 8, Madrid.
- Horario exposición: lunes a viernes, de 9.00 a 17.00 h.
- Horario masterclass: de 17.00 a 19.00 h (excepto la de Fernando Castro, de 16.00 a 18.00 h).
- Entrada: gratuita.
