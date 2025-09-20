Arranca la XV Edición de la Semana Naval en Madrid

Del 20 al 28 de septiembre Madrid acoge la XV Edición de la Semana Naval bajo el lema 'Armada 2050: el futuro ya está aquí'. Durante una semana, la capital se convertirá en el epicentro de la historia naval para difundir la Cultura de Seguridad y Defensa, concienciar a los ciudadanos de la dimensión marítima del país, acercar la labor de las instituciones y difundir la Cultura de Seguridad y Defensa.

Con un amplio programa de actos culturales, divulgativos, deportivos y académicos, las actividades se desarrollarán por diferentes escenarios de la ciudad como el Museo Naval o Madrid Río. En el Parque del Retiro tendrá lugar los días 20 y 21 de septiembre unas de las actividades más interesantes: las demostraciones de la Agrupación de Infantería de Marina y una exposición hidrográfica en el estanque.

Programa de actividades: