DEFENSA

Arranca la XV Edición de la Semana Naval en Madrid

Cuenta con un amplio programa de actos culturales, divulgativos, deportivos y académicos para acercar a la ciudadanía la labor de la institución

Actividades programadas en la XV Edición de la Semana Naval 2025.

Actividades programadas en la XV Edición de la Semana Naval 2025. / @Armada_esp / X

Alba Fernández

Madrid

Del 20 al 28 de septiembre Madrid acoge la XV Edición de la Semana Naval bajo el lema 'Armada 2050: el futuro ya está aquí'. Durante una semana, la capital se convertirá en el epicentro de la historia naval para difundir la Cultura de Seguridad y Defensa, concienciar a los ciudadanos de la dimensión marítima del país, acercar la labor de las instituciones y difundir la Cultura de Seguridad y Defensa.

Con un amplio programa de actos culturales, divulgativos, deportivos y académicos, las actividades se desarrollarán por diferentes escenarios de la ciudad como el Museo Naval o Madrid Río. En el Parque del Retiro tendrá lugar los días 20 y 21 de septiembre unas de las actividades más interesantes: las demostraciones de la Agrupación de Infantería de Marina y una exposición hidrográfica en el estanque.

Programa de actividades:

  • Visitas guiadas gratuitas al Museo Naval los días 20,21 y 27 de septiembre.
  • Seminarios especializados del 22 al 26 de septiembre.
  • Gala 'Premios Armada' en las instalaciones deportivas de la Armada en Madrid el 25 de septiembre.
  • Concierto de música el 26 de septiembre en los Jardines del Palacio de Oriente.
  • Jura de bandera para personal civil en Madrid Río el 27 de septiembre.
  • Carrera Naval en la Plaza de Cibeles el 28 de septiembre.

