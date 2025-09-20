Más de 10.000 personas recorrerán la capital en la carrera 'Madrid corre por Madrid': un encuentro para celebrar las raíces compartidas a través del deporte

Madrid reunirá a más de 10.000 participantes en la 15ª edición de Ibercaja 'Madrid corre por Madrid'. Se celebra este domingo 21 de septiembre a partir de las 09:00 horas, donde los corredores tienen la oportunidad de recorrer 10 kilómetros entre la calle Bravo Murillo y el Paseo de Camoens. Este año, estará dedicada a la Hispanidad y el propósito radica en celebrar por medio del deporte las raíces compartidas entre América y España. Esta edición reunirá a corredores provenientes de 43 países, entre los que destacan España, Francia, Estados Unidos, México y Brasil. En cuestión de género, el reparto es de un 33% de mujeres y un 67% de hombres.

La Comunidad de Madrid, a través de la Fundación Madrid por el Deporte, promueve desde 2008 (tan solo la COVID-19 frenó esta iniciativa) esta carrera popular organizada por MAPOMA, un evento solidario que siempre ha mantenido su compromiso con la sociedad, llegando a donar más de 200.000 euros a diferentes causas solidarias por todas y cada una de sus ediciones. En este 2025, la Asociación de Víctimas del Terrorismo será beneficiaria de dicho compromiso.

Unión por medio del deporte

Este año, Madrid Corre por Madrid celebra una edición muy especial: la Edición Especial Hispanidad, un homenaje a la unión, hermandad y riqueza cultural que compartimos con los países hispanos situados al otro lado del charco.

“Más allá de una prueba deportiva, esta cita quiere ser un símbolo de nuestro idioma, de los valores y de la diversidad cultural que nos une”, destacó Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, durante la presentación del evento. "Desde Madrid —corazón del mundo hispano— se envía una invitación abierta a todas las personas que sienten el orgullo de formar parte de esta gran comunidad global que habla en español, sueña en español… y también corren en español", añadía el consejero.

La edición 2025 recorrerá las calles de la capital con el mismo espíritu festivo y participativo de siempre, pero con una mirada especial puesta en la celebración de nuestras raíces compartidas, de nuestros acentos, colores y culturas. Cada zancada será un gesto de encuentro, una herramienta para mejorar la convivencia y la cohesión social. Cada kilómetro se convertirá en un puente que une desde América hasta Europa.

Verdaderos atletas y compromiso solidario

En esta carrera, estarán presentes los madrileños Fernando Carro y Clara Viñarás, los vencedores en categoría masculina y femenina de la pasada edición.

No faltará el compromiso solidario que hizo grande una prueba de estas características. Después de varias ediciones, en esta ocasión cada dorsal se destinará a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Desde su primera edición en 2008, la carrera ha recaudado más de 200.000 euros para diferentes causas benéficas.

El compromiso quedó presente hace unas semanas en la firma de un protocolo de colaboración entre el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín; el consejero de Cultura, Turismo y Deporte; la presidenta de la AVT, Maite Araluce; y el presidente de MAPOMA, Guillermo Jiménez.