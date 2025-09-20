MANIFESTACIÓN
10.000 personas participan en la marcha antitaurina convocada por PACMA en Madrid
El recorrido transcurrió con total normalidad y sin incidentes, en un ambiente reivindicativo y pacífico
EP
10.000 personas han participado este sábado a la marcha antitaurina convocada por el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), según las cifras ofrecidas por la organización, en una nueva edición de Misión Abolición, una manifestación estatal contra la tauromaquia que tiene lugar cada mes de septiembre en Madrid.
"La respuesta ciudadana demuestra, una vez más, el creciente rechazo social a la tauromaquia, que continúa recibiendo importantes subvenciones públicas a pesar de que la mayoría de la población rechaza estos espectáculos", han expresado desde PACMA.
Por otro lado, tras varios años en los que la cita se había convocado en la explanada de la Plaza de Toros de Las Ventas, la formación política ha situado la protesta en la Puerta del Sol.
La marcha ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad, pasando por la Carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes, el Paseo del Prado, la Fuente de Cibeles y la Calle de Alcalá, para regresar finalmente a Sol acompañada por una batucada. El recorrido transcurrió con total normalidad y sin incidentes, en un ambiente reivindicativo y pacífico.
La protesta ha contado con intervenciones en escenario del influencer Thomi Skadi y Sandra Krief, del partido animalista francés, además de un discurso del presidente nacional del Partido, Javier Luna, y la portavoz, Yolanda Morales.
- El comité de huelga de Trablisa mantiene los paros en Barajas y denuncia una situación 'muy complicada
- Brava Madrid, propiedad del fondo proisraelí KKR, arranca este viernes en Torrejón entre manifestaciones de vecinos y espantada de artistas y asistentes
- Así avanzan las obras de Madring, el circuito de F1 en Ifema: 300 trabajadores, asfalto en octubre y cinco semanas de adelanto
- Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno este martes: 'Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto
- Restablecidos los trenes AVE entre Madrid y Barcelona tras un incendio próximo a la vía
- Estos son los precios de las entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid
- Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
- La reapertura de la Línea 7B de Metro tras tres años costará 48 millones de euros más de lo presupuestado en 2022