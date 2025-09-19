Tiroteo y fuga con una furgoneta robada esta madrugada en Conde de Casal

Primero robó una furgoneta en Puente de Vallecas, después intentó atropellar a dos policías al darle el alto y, finalmente, se dio a la fuga hasta acabar siendo detenido tras una breve persecución.

Los hechos han ocurrido en la madrugada de este miércoles, después de que un repartidor notificase el robo del vehículo de trabajo que acaba de dejar en la calle con las llaves puestas. El aviso llegó en torno a las 23.15 de la pasada noche, cuando el trabajador denunció la sustracción de la furgoneta cerca de la avenida Monte Igueldo, en Vallecas.

La Policía Nacional localizó el vehículo poco después en el distrito de Retiro, a alrededor de un kilómetro de distancia. Al intentar dar el alto a la furgoneta, el sospechoso intentó atropellar a los agentes, obligándoles a realizar tres disparos disuasorios a las ruedas. Ignorándolos, el conductor se dio a la fuga, siendo perseguido y finalmente detenido.

Según ha adelantado el diario El Mundo, el responsable de los hechos es un hombre de 57 años con un amplio historial delictivo, con más de 60 antecedentes policiales. Tras el arresto ha pasado a disposición judicial, acusado de presuntos delitos de robo, hurto, utilización ilícita de vehículo, contra la seguridad vial y atentado contra la autoridad.