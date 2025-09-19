La ruta más bonita del otoño está a menos de una hora de Madrid: lago, embarcadero y hasta una sauna de madera

Poco a poco, el otoño va haciéndose un hueco en la capital. Los días empiezan a ser más frescos y durante las noches, es recomendable salir con un abrigo fino encima. Las hojas de los árboles se van cayendo y, de repente, es el momento perfecto para pasear entre ellas mientras tomamos un café caliente.

Así que es oficial: el verano ha acabado. Si bien el mes de septiembre funciona como toma de contacto para todos aquellos que vuelven al trabajo o al colegio, octubre es una vuelta a la rutina al 100%. De repente, en vez de contar los días que quedan de vacaciones, nos vemos llevando la cuenta atrás para Navidad.

Por mucho que a la mayoría le duela que el verano se esfume, lo cierto es que el otoño tiene miles de encantos que podemos aprovechar. Son los meses en los que hace mejor tiempo, ni demasiado frío ni calor, y los paisajes son tan impresionantes que no querrás poner un pie en tu casa. ¿A quién no le gusta pasear entre esas hojas de colores mientras crujen bajo los pies?

Una ruta de ensueño a menos de una hora de Madrid

En relación a esta estación, la revista Viajar ha desvelado una de las mejores rutas para pasear en otoño. Está en Madrid y lo mejor de todo es que te lleva por el molino donde se hizo el primer papel del Quijote.

Se trata de una ruta circular de 6 kilómetros que empieza en Rascafría y hace que tengas que pasar por el Real Monasterio del Paular, un puente barroco del siglo XVII y la Finca de los Batanes, el lugar más especial de toda la ruta. Allí encontrarás los restos del viejo molino de papel de los monjes cartujos, donde se elaboró el papel con el que se imprimió la primera edición del Quijote.

Lo mejor para el final: este es el secreto que esconde la ruta en su último tramo

Eso sí, duerme y desayuna bien y coge fuerzas para recorrer los 6 kilómetros de ruta, porque lo mejor está precisamente al final. No te puedes ir sin visitar el Bosque Finlandés, un emplazamiento de ensueño con lago, embarcadero y sauna de madera el final del recorrido.

Sin duda, se trata del plan ideal para el comienzo del otoño, pues mucha gente no sabe de su existencia y podrás pasear y relajarte tranquilamente sin toparte con masas de turistas. Y tú, ¿a qué esperas para visitarlo?