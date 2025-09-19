Robles condecora al soldado que rescató a un hombre en el incendio de Tres Cantos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha impuesto este viernes la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al soldado Diego Santillana, que rescató a un ciudadano rumano en el incendio de Tres Cantos, y a Jorge Fombellida, ex director general de la Feria de Valencia, por su colaboración con el Ejército en la dana.

El soldado Santillana participó estrechamente con la Guardia Civil y los residentes de la zona en las labores de auxilio y contención de las llamas del incendio declarado en Tres Cantos el pasado 11 de agosto.

Ese día, finalizado su servicio, colaboró con agentes y vecinos a rescatar a un hombre que había quedado atrapado cuando intentaba salvar a sus caballos.

Llamada de despedida

Permaneció junto al herido, le ayudó a realizar una llamada con la que pudo despedirse de su familia, y le acompañó hasta su fallecimiento.

Este militar, perteneciente a la Brigada Guadarrama y que en el mes de noviembre se desplegará en el Líbano, ha asegurado que "todo aquel que decide dedicarse a esta profesión hubiese actuado como yo".

Acompañado de sus padres, el soldado se ha mostrado orgulloso de que su acción "no fue en vano", puesto que el ciudadano rumano pudo despedirse de su familia.

Llenos de barro

La Cruz del Mérito Militar es la condecoración con que se reconoce el mérito de acciones o servicios relacionados con la defensa y que, en el caso de Jorge Fombellida, se concede por su papel como director de la Feria de Valencia durante la operación de la dana por alojar en las instalaciones a casi 2.000 militares que participaban en las labores de ayuda.

"Me resulta imposible recordar sin emocionarme a los soldados que cada día acudían llenos de barro y agotados, pero antes de irse a dormir seguían buscando la manera de ayudar", ha señalado Fombellida, arropado por su esposa y sus hijos.

La ministra ha manifestado que estas distinciones ponen de relieve "lo grandes que son algunas personas; lo grandes que pueden ser los seres humanos cuando, en los momentos complicados, anteponen la generosidad, el darse a los demás, a sus intereses o a su bienestar propio”.

“El acto de hoy –ha dicho la ministra– como todos los actos de condecoraciones, tiene mucho valor simbólico. Pero hoy todos nos complacemos de que en España haya gente en el Ejército como Diego y todos sus compañeros; y en la sociedad civil como Jorge y toda la gente que trabaja en la Feria de Valencia”.