Sin suerte para Real Madrid y Atlético en el sorteo de la Champions femenina: estos serán sus rivales

Real Madrid y Atlético ya conocen a sus rivales en la fase de liga de la Champions femenina y la moneda ha salido cruz. No ha habido suerte en el sorteo para los equipos madrileños, que se las verán en primera ronda con algunos de los mejores equipos de la competición, entre los que se encuentran el Arsenal, vigente campeón de la Liga de Campeones, para las blancas; o el Lyon, hasta ocho veces campeón, para las colchoneras.

Además de jugar contra el Arsenal, el Real Madrid se enfrentará al Wolfsburgo alemán y al París Saint-Germain, entre otros equipos, en la fase liga de la máxima competición europea, según el sorteo celebrado esta mañana en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. El cuadro blanco jugará en casa ante el Wolfsburgo (GER), el Roma (ITA) y el París FC (FRA) y visitará a Arsenal (ING), PSG (FRA) y Twente (NED).

El Atlético de Madrid, que regresa a la competición europea cinco años después, se enfrentará al Lyon, ocho veces campeón de la Liga de Campeones femenina, y al Bayern Múnich, entre otros equipos, en la fase liga. El cuadro rojiblanco jugará en casa ante el Bayern (GER), el Juventus (ITA) y el Manchester United (ING) y se enfrentará a domicilio al Twente (NED), al St. Polten (AUS) y al todopoderoso Olympique de Lyon (FRA).

Esta etapa inicial incluirá seis jornadas, que se diputarán entre el 7 de octubre y el 17 de diciembre, con todos los partidos a la misma hora en esta última fecha. Los cuatro primeros de la fase liga se clasificarán directamente para los cuartos de final con la vuelta en casa. Los que acaben entre la quinta y décimo segunda posición jugarán una eliminatoria con la que se completarán los cuartos de final. La final tendrá lugar en el Ulleval Stadion de Oslo el 22, el 23 o el 24 de mayo. El calendario, que estará disponible este sábado 20 de septiembre, determinará el orden y la fecha exacta de las jornadas de esta primera fase.

El camino del Real Madrid

Al conjunto que entrena Pau Quesada le espera un camino difícil en el estreno del nuevo formato de la competición, pues visitará el estadio del vigente campeón, el Arsenal, su verdugo en los cuartos de final de la pasada temporada. El conjunto inglés, que cuenta con la internacional española Mariona Caldentey como una de sus principales estrellas, remontó el 2-0 que las españolas consiguieron en el partido de ida con un inapelable 3-0 en Londres, que apeó al Real Madrid de disputar su primera semifinal de la 'Champions'.

Además de medirse a las 'gunners', se verá las caras con el dos veces campeón de la competición (2012-13 y 2013-14), el Wolfsburgo, que visitará el Alfredo di Stefano, y visitará al Paris Saint-Germain, subcampeón de la liga francesa y un habitual en las eliminatorias por el título de la máxima competición europea.

Los encuentros frente a las campeonas de la liga italiana y holandesa, el Roma y el Twente, y el París FC, tercer clasificado en la pasada edición de la competición doméstica francesa y que vuelve a jugar la Liga de Campeones dos años después, también marcarán el futuro del conjunto madrileño en la fase liga.

El camino del Atlético de Madrid

El equipo de Víctor Martín tendrá como rivales de máximo coeficiente al Lyon, uno de los principales favoritos al titulo, especialmente tras la gran reforma deportiva de este verano, con incorporaciones de primer nivel como la del exentrenador del Barcelona Jonatan Giráldez. El otro gran escollo es el Bayern de Múnich, el vigente campeón alemán aunque se trata de un equipo que todavía no tiene ningún trofeo de la Liga de Campeones. Su precedente más reciente fue un amistoso, tres veranos atrás, que se llevaron las colchoneras.

Del segundo bombo, se enfrentará por vez primera a la Juventus y al St. Polten, que ganaron sus respectivas ligas y cuentan con experiencia europea, aunque la pasada temporada no lograron pasar más allá de la fase de grupos. Del último bombo y, por tanto, de los rivales con menor coeficiente, salen los enfrentamientos ante el Manchester United y el Twente. El primero debuta en Liga de Campeones, mientras que el Twente vuelve tras disputar el último curso la fase de grupos.